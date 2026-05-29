下半年3生肖福氣最旺 屬羊貴人運爆發、他擺脫小人困擾

生肖羊有貴人加持，財運與感情同步轉旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Gustavo Fring）

隨著2026年即將邁入下半年，不少人開始關注接下來的運勢走向。根據《搜狐》指出，生肖虎、羊、狗在下半年將迎來明顯轉旺期，相較於上半年歷經壓力、內耗與生活瑣事纏身，下半年整體運勢逐步回穩，不僅事業與財運轉佳，家庭、人際與健康狀態也同步改善，被視為「福氣最旺」的三大生肖。

生肖虎：事業突破 財運逐步回升

屬虎者上半年面臨不少考驗，工作進度容易受阻，加上個性較急，常因急於求成而在人際上出現摩擦。家庭方面也需同時兼顧長輩與家務，壓力相對沉重，即便付出許多努力，成果卻未必如預期。

不過進入下半年後，整體運勢明顯回升，原本停滯的工作開始出現突破口，過去累積的能力與執行力逐漸被看見。職場上不僅有機會帶領團隊完成重要任務，也更容易獲得主管認可，整體工作節奏轉趨穩定，成就感同步提升。

財運方面則呈現穩定增長趨勢，除了正財收入改善外，獎金、合作案與額外收益也有增加機會。屬虎者下半年重點在於調整情緒與作息，只要避免衝動行事，整體運勢將更加順遂，家庭關係也有逐漸和緩的趨勢。

生肖羊：貴人加持 財運與感情同步轉旺

生肖羊上半年整體較為壓抑，雖然工作上持續努力，但成果不易被看見，甚至可能遭遇被忽視或被排擠的情況。財務方面也偏向保守，容易因突發支出感到壓力，感情上則可能出現爛桃花或與伴侶磨合不順。

進入下半年後，運勢開始出現明顯轉變，特別是貴人運格外旺盛。無論是前輩、同事或過去的人脈，都可能在關鍵時刻提供協助，帶來合作機會與事業突破。原先默默累積的成果，也逐漸獲得肯定，工作內容有望接觸更核心事務。

財運部分除了正財穩定成長外，也可能因投資理財或合作案帶來額外收益，整體經濟壓力逐步減輕。感情方面則同步升溫，單身者有機會遇見穩定發展對象，有伴者則能化解過去摩擦，關係更加穩固。

生肖狗：擺脫內耗 喜事與好運接連上門

屬狗者上半年容易陷入忙碌與內耗之中，雖然做事認真負責，但常有付出與回報不成正比的感受，職場上也可能受到小人影響，導致進度延宕或壓力增加。生活方面則需頻繁處理家庭瑣事，人際誤會與情緒消耗相對明顯。

下半年開始後，整體運勢被認為將逐漸翻轉，工作環境與團隊合作關係改善，原本困擾已久的問題也有望陸續解決。由於責任感與可靠形象受到肯定，職場發展更加穩定，甚至可能迎來升遷與加薪機會。

財運方面則呈現穩定累積型態，除了收入增加外，過去延遲的款項也可能順利回收，整體開銷壓力減少，存錢速度變快。家庭氣氛亦有改善趨勢，家人之間的誤會逐漸化解，生活步調變得更加安穩。屬狗者下半年只要維持規律作息與良好生活習慣，整體福氣將持續累積。