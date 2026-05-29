廚房海綿之外 家中這些物品定期更換保健康

包括廚房海綿、浴室浴簾等家中七項物品建議定期更換或清潔。浴簾示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Andrea Davis）

有些東西可以用很久，但有些東西則是為了健康需要經常或定期更換；Health報導列出家中七種建議定期更換的物品，包括牙刷、浴簾和廚房海綿，維持環境衛生才能確保身體健康。

1. 廚房海綿

廚房裡用來清潔檯面或洗碗的海綿可能比你想得更髒。一項2017年的研究發現廚房海綿暗藏大量細菌，即使消毒也可能隨著時間推移而促使細菌生長，因此研究人員建議定期更換廚房海綿，例如每周更換一次。

2. 牙刷

牙刷長時間放在浴室裡容易孳生細菌，包括沖馬桶時會附著在牙刷上的糞大腸菌群（fecal coliform），若刷毛看起來打結或磨損也應更換，磨損的牙刷會降低牙齒清潔和預防牙周病的效果。

美國牙醫協會（American Dental Association）建議每三至四個月更換一次牙刷，若免疫低下、容易感染、正接受化療或有慢性疾病，則可能需要每兩周更換一次牙刷。有些專家甚至建議患病如感冒或流感後就換牙刷，若不想更換只想幫牙刷消毒，可將牙刷泡在李施德林漱口水中，這樣能減少85%的細菌。

3. 空氣濾網

即使沒有過敏、氣喘或呼吸道疾病，更換暖氣或冷氣裡的濾網也很重要，若那些機器沒有好好維護，會讓灰塵、黴菌和過敏原在家中循環，也可能讓各種細菌滯留家中，讓居住者染上呼吸系統疾病，基於這些原因，專家建議每三個月換一次濾網。

4. 維護煙霧偵測器

很多人都知道要安裝煙霧偵測器，卻容易忽略更換電池或確保每個設備都能正常運作，相關數據顯示，約五分之一的家庭會有至少一個煙霧偵測器無法正常運作，若家裡的偵測器都正常，發生火災時能減少60%的死亡風險。

美國消防協會（National Fire Protection Association）建議每個月測試一次煙霧偵測器，方法是按下測試鈕後看是否會有響亮的嗶嗶聲，若有代表偵測器在運作，若沒有則需要更換電池；若偵測器已安裝超過十年則需更換。

5. 妥善丟棄過期藥品

很多人會為了過敏或流感季節囤積一些非處方藥，櫥櫃裡也可能有吃剩的處方藥，若那些藥過期可能就不再安全或有效，醫藥專家建議每半年清理一次放藥的櫥櫃，並將過期或不再需要的藥物丟棄。食品藥物管理局表示，包括處方和非處方的大部分藥物，建議拿到藥物回收點，也可以用預付郵資的藥品回收信封郵寄，並避免將藥物直接丟垃圾桶或倒馬桶沖掉。

6. 更換淨水器濾芯

使用淨水器有很多好處，濾芯可以改善水的口感，而且根據濾芯類型，有些能去除一些細菌，但使用老舊濾芯的淨水器恐無法有效運作，濾芯內部也恐有細菌孳生，因此建議遵循廠商建議的頻率更換。

7. 清理或更換浴簾和浴簾內襯

浴簾和浴簾內襯可能藏有細菌，務必定期清潔和消毒，或直接全部更換，甚至不要等到看到發霉才更換，建議最好每三個月更換一次。