油價漲不想選SUV 這幾款四門轎車將引領潮流

油價高漲，越來越多消費者開始尋找更經濟實惠的車型，四門轎車被看好強勢回歸，包括Honda Civic、Toyota Camry、特斯拉Model 3等車款被認為引領轎車復興風潮。Honda示意圖。(路透)

隨著伊朗戰爭未落幕，油價 持續上漲，新車的價格也創下歷史新高，消費者開始尋找更經濟實惠的車型，轎車有望在今年強勢回歸。今日美國（USA Today）報導，美國的購車者很幸運，因為車商仍推出比大型SUV 和卡車更便宜、更省油的小型和中型三廂四門轎車。近年來，SUV憑藉著實用性和功能性而佔據銷售榜單，但隨著市場對價格更親民、油耗較低的車型的需求上升，轎車被看好將取代SUV的霸主地位，包括本田 （Honda ）Civic油電混合、豐田 （Toyota ）Camry等車款被認為引領美國今年的轎車復興風潮。

Honda Civic已經出到11代，油電混合車使用電動馬達，讓這個長年受歡迎的車款更高效，也更受想省油錢的車主青睞。2026年式Honda Civic油電混合車起始價2萬9395元，2.0升四缸引擎搭配電動馬達，提供200匹馬力，市區油耗50英里，高速油耗47英里。

儘管近年來SUV佔據主導地位，但Honda的轎車仍受市場歡迎，禁得住時間的考驗；隨著車主尋求油耗一般或低於平均水平的昂貴車型的替代方案，其價值將更被凸顯。

Toyota公布，截至今年3月，Camry銷售了7萬8225台，高於去年同期的7萬308台，今年標準油電車型銷售量超越Toyota的SUV車款如RAV4、Highlander和4Runner。

2026年式Toyota Camry起始價2萬9300元，搭載2.5升四缸引擎與電動馬達，提供225匹馬力，市區油耗52英里，高速油耗49英里。

Camry是實用且價格適中的轎車車型漸受歡迎的最好例證，其銷量超過了熱門SUV，在今日美國的測試中也被認為是非常出色的家用車款。

Honda不是只有Civic受歡迎，同樣也出到第11代的Accord憑藉著出色的駕駛性能和滿足小家庭需求的實用性，市場上的需求依舊強勁。

2026年式Honda Accord起始價2萬8395元，搭載1.5升四缸渦輪增壓引擎，可產生192匹馬力，市區油耗29英里，高速油耗37英里；Accord擁有寬敞的乘坐空間，乘客可以舒適地搭乘。

現代（Kia）K4有四門轎車與五門掀背兩種車款，四門轎車款是市場上最便宜的新車款式之一。2026年式的Kia K4轎車款起始價2萬2290元，採用2.0升四缸引擎，提供147匹馬力，市區油耗30英里，高速油耗30英里。

特斯拉（Tesla）的Model 3是最受歡迎的電動轎車。特斯拉的緊湊型電動轎車正在改變很多駕駛人對車的看法，讓他們從燃油車轉向電動車。根據考克斯汽車（Cox Automotive）的數據，Model 3去年銷售超過19萬2千台。Model 3是近年來美國賣最好的電動車，遙遙領先競爭對手，這證明轎車也能賣得像SUV和皮卡一樣好。

2026年式Model 3起始價3萬6990元，可提供約260匹馬力，入門版的預估續航里程為321英里。

Kia的K5是一台經濟實惠的中型家庭轎車，市場定位比K4高，是一款CP值極高的中型轎車，很適合預算有限的家庭，它和K4一樣有多個版本可供選擇，滿足不同駕駛對更多功能的需求。

2026年式的Kia K5起始價2萬7490元，採用2.5升四缸引擎，可提供191匹馬力，市區油耗26英里，高速油耗37英里。