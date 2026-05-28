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廣東男初體驗台灣婚宴 豪華菜色上桌看傻「從沒見過」

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各地婚宴習俗都不大相同。圖為台式桌菜料理。示意圖，非新聞事件圖。（聯合報系資料照...
各地婚宴習俗都不大相同。圖為台式桌菜料理。示意圖，非新聞事件圖。（聯合報系資料照）

兩岸婚宴習俗大不同！一對兩岸夫妻「澈的飼養員」近日在小紅書分享，廣東出身的丈夫第一次在台灣參加婚禮吃喜酒，直呼菜色「顛覆認知」，並好奇台灣與大陸婚宴到底差別有多大。影片曝光後，吸引兩岸網友熱烈討論，不少人也分享自己對台灣婚宴文化的觀察。

影片中表示，這次婚宴地點在飯店的中餐廳，從中午12點一路吃到下午3點。影片中一邊展示菜單一邊介紹，認為台灣婚宴和大陸婚宴仍有不少差異，前菜多為小涼菜，其中較特別的是「一定會有烏魚子」，這是廣東丈夫在大陸較少吃到的品項。

讓他們印象深刻的，還包括台灣婚宴常見的「花好月圓」炸湯圓。他們形容這盤像是湯圓大雜燴，裡面可能有芋圓或地瓜圓，自己特別想吃芋圓。接著還有一人一碗台式佛跳牆，丈夫也提到配料似乎與廣東版本不太一樣。

在主菜部分，廣東丈夫最驚訝的是婚宴中竟然出現牛排，直呼是「第一次體驗在婚禮吃牛排」。此外，還有烏雞湯、米糕與糯米飯等台灣婚宴常見菜色，其中蟹肉糯米飯讓他大讚「今日最佳」，直呼真的很好吃。最後甜點則是哈根達斯冰淇淋，讓他給出好評。

貼文曝光後，不少台灣網友補充，米糕幾乎是婚宴固定菜色，「米糕一定要吃」；也有人指出，炸湯圓在北部婚宴相當常見。另有網友分享，中南部流水席的甜點有時會直接上一整桶冰淇淋，讓他們驚呼「那不是更帥」。

各地婚宴習俗都不大相同。圖為台式紅蟳米糕。示意圖，非新聞事件圖。（聯合報系資料照...
各地婚宴習俗都不大相同。圖為台式紅蟳米糕。示意圖，非新聞事件圖。（聯合報系資料照）

除了菜色，婚宴禮儀也成為討論焦點。有網友認為，台灣婚宴最大不同是通常不會在席間發菸，也不會有人在室內抽菸；另有台灣網友表示，台灣餐廳與室內空間禁菸規範明確，若要抽菸多半需到戶外。也有人提到，台灣喜宴普遍會使用公筷母匙，座位上通常已備好餐具，不會有特別「發筷子」的環節。

不少大陸網友則表示，從影片看來台灣婚宴菜色與廣東口味差異不算太大，「台灣菜，廣東人很適應」。也有人好奇紅包行情，台灣網友則回應，通常要看交情與餐廳等級，若是高級飯店會包得較多，鄉下辦桌雖然豐盛，但紅包壓力可能相對較低。

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