24歲亞裔高薪Meta工程師為提早退休超狂省錢 家中空蕩蕩不買車

一名年薪超過30萬的Meta軟體工程師為了提早退休過著極簡生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@olia danilevich ）

住在舊金山灣區 的曾雷蒙（Raymond Zeng，音譯）在Meta 擔任軟體工程師，年收入超過30萬元，但他為了達成提早退休的目標過著極簡樸的生活，住處沒有沙發、電視，他也沒有買車，他說他一個月最高能存下2萬元，並縝密規畫投資計畫，他認為個人理財的關鍵在於選擇把錢花在何處。

商業內幕（Business Insider）報導，24歲的曾雷蒙在Meta擔任軟體工程師，年薪30萬6500元，8個月前從德州達拉斯搬到灣區，此前他在達拉斯住了兩年。

曾雷蒙說，他的目標是在30歲左右退休，他為了達成這個目的過著極簡的生活，他很多朋友甚至都把他的生活形容為「清苦」，但他說這樣的生活方式是他刻意選擇的，如果他想要，可以買更多家具，也可以讓生活更奢侈，但比起買一堆不常用的家具塞滿公寓，或是讓他無法獲得充實人生的體驗，他現在優先把錢花在投資、旅遊和嗜好上。

曾雷蒙說，他的一房公寓月租金2600元，在他居住的區域來說算很划算，因為他公司附近類似的公寓租金落在3500至3700元之間，他選擇住在那邊也是因為從他家到舊金山灣區的捷運站只要走五分鐘，還有咖啡店、超市和珍珠奶茶店。

曾雷蒙自己設計了極簡單的居家擺設，客廳是工作區也是從事嗜好的地方，他也因為不常看電視所以沒有買電視，只擺一台電腦，家裡也不常有客人，所以除了基本的生活用品外，他從沒有要把公寓佈置更豪華的壓力。

除了客廳，曾雷蒙的臥室布置也很簡單，就只有一張床、一條毯子、一個枕頭和一個文件櫃兼床頭櫃，他唯一花大錢買的奢侈品是一個4百元的免治馬桶，但他覺得很值得，因為生活品質被提升了。

曾雷蒙也沒有買車，所以他的交通費很少，大多數時間他出門幾乎花不到交通費，偶爾才花30元在共乘服務或大眾運輸，其他時候不是走路就是搭公司的接駁車，他也會控制伙食費，一個月在超市採買的錢約3百元，另外有75元的預算用於外食，但公司會補貼早餐和午餐，所以他通常不會花到那麼多錢。

曾雷蒙說，大多數的周末他會和住很遠所以不能常見面的朋友一起玩VR，他也因為不常去酒吧、餐廳或其他社交場合而意外省下一筆錢。

曾雷蒙說，平均來說他一個月收入在7千至8千元之間，這不包含分紅和股票選擇權，那些大約占他收入的6成，扣除稅和退休提撥後，每個月的實際收入約為4千元，依據不同月份，他一個月可以存5千至2萬元。

曾雷蒙說，他認為個人理財的關鍵在於選擇把錢花在哪裡，他一個月花在旅遊和嗜好的費用約4百至5百元，這包括他一年繳1千元的信用卡年費，他會用積分和旅遊紅利來折抵機票費用，而他因為日常開銷不高，所以比起透過生活開銷累積點數，他更注重把註冊的獎勵最大化，這個策略非常有效，他去年用積分幫自己和爸爸訂了從洛杉磯飛新加坡的商務艙機票，省了超過5千元。

曾雷蒙說，他的自由支出很大一部分花在獸圈（furry community），他在其中創作角色、委託創作藝術作品，也和一起玩VR的朋友一起參加獸迷展覽會，對他來說這是自我表達的展現方式，而他的科技工作很難有這機會，他正存錢計畫買訂製獸裝，價錢依製造者而不同，最高可達7千元。

曾雷蒙另一項大筆但優先的支出就是獨居，他說他知道若找人合租可以省錢，但擁有自己的生活空間值得付更多錢這項代價。

曾雷蒙說，他每年在401(k)、羅斯個人退休帳戶和健康儲蓄帳戶的繳款金額都達國稅局的限額，還會再花額外一筆錢投入證券經紀帳戶，他目前投資有八成在美股，另外兩成在國際股市。

曾雷蒙說他詳細記錄每件事情，他每個月會開一個新的自己設計的預算編制試算表，不用公版的原因是這樣他才能增加或移除他需要的項目，他還有一個規模更大的表格用於紀錄繳稅、薪資預測和投資成長，其中一些表格會根據投資回報和繳款比例，預測他未來幾年的財務狀況。

曾雷蒙說，若一切照計畫進行，他估計他到了30歲時投資金額將超過2百萬，到40歲可能超過7百萬元，不過退休計畫和市場表現充滿很多變數，他也加入幾個Reddit和Discord的社群，以便獲得最新資訊和回饋，也會在YouTube頻道分享數據和計畫。

曾雷蒙說，他從「經濟獨立，提早退休」（FIRE）社群學到的最大觀念是先打造自己想要的生活，再為那個生活存錢，而他採靈活策略，若情況改變，退休計畫也會隨之調整。

▲ 影片來源：YouTube＠Personal Finance with Raymond（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.