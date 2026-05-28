我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

審查趨嚴 赴美「短期簽證」小錯誤也被打回票

世界盃／內馬爾驚傳小腿受傷 缺席巴西隊首場訓練

28歲小伙「模仿黃仁勳」蹭流量 黑皮衣花100元、白髮靠抹麵粉

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
28歲的楊洋模仿黃仁勳。（取材自紅星新聞）
28歲的楊洋模仿黃仁勳。（取材自紅星新聞）

中國遼寧丹東寬甸縣一名28歲農民楊洋，因模仿輝達NVIDIA）執行長黃仁勳意外暴紅網路。他靠著一件百元黑色皮夾克、10元眼鏡與抹上麵粉的「銀白髮型」，成功還原黃仁勳招牌造型，拍攝短影音後迅速吸引大量關注，最熱門影片按讚數突破18.8萬。

紅星新聞報導，楊洋原本只是記錄農村生活的普通農民，一家三口種植28畝玉米。改變命運的契機，來自一名網友留言：「兄弟，買個皮衣，配個眼鏡，模仿黃仁勳吧！」這則留言當時獲得超過5000個讚，也讓楊洋決定親自嘗試。

5月17日，他對著鏡頭噴上髮膠，再把麵粉抹上頭髮營造銀髮效果，穿上網購的黑色皮夾克，手拿蜜雪冰城飲料與顯卡模型，模仿黃仁勳在發表會上的經典動作。影片發布短短兩三小時，按讚數就突破1萬，如今已累積超過5.3萬個讚。

楊洋透露，整套「黃仁勳裝備」只花了200多元人民幣，其中皮夾克100多元、顯卡模型100多元，加上一副10元眼鏡。他還特地重現黃仁勳今年訪中國的行程，包括喝蜜雪冰城、吃炸醬麵、挑戰北京豆汁，甚至提著顯卡模型在街頭閒逛，引發網友熱議。

隨著流量湧入，楊洋的直播觀看人數也從原本3000多人暴增至上萬人。不少網友笑稱他是「年輕版黃仁勳」，還有人留言：「以前模仿周杰倫，現在開始模仿黃仁勳。」

然而，暴紅也讓他感到壓力。談到是否擔心黃仁勳法務團隊找上門時，楊洋坦言：「擔心，當然擔心啊。」他表示，未來拍攝內容會更加注意，不會做出影響企業形象的事情。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

上一則

人生只有一次：12星座「會怎麼活」曝光 天秤珍惜當下、它最敢放手一搏

延伸閱讀

穿回皮衣…黃仁勳站街頭爽吃炸醬麵 喝北京豆汁猛皺眉：這什麼東西？

穿回皮衣…黃仁勳站街頭爽吃炸醬麵 喝北京豆汁猛皺眉：這什麼東西？
穿回皮衣…黃仁勳站街頭爽吃炸醬麵 喝豆汁猛皺眉：這什麼東西？

穿回皮衣…黃仁勳站街頭爽吃炸醬麵 喝豆汁猛皺眉：這什麼東西？
獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

影／站門口吃 黃仁勳打卡「老北京炸醬麵」 抖音團購銷售大增77%

影／站門口吃 黃仁勳打卡「老北京炸醬麵」 抖音團購銷售大增77%

熱門新聞

好市多推出開心果起司蛋糕，一推出就成為爆款，在網路上引發討論。開心果起司蛋糕示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Darcy Lis | Photography & travels ）

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

2026-05-20 20:25
有些投資房地產的高所得夫妻會讓其中一人取得房地產專業人士身分，再以租賃虧損扣抵如W-2薪資和1099收入的所得稅，有人甚至免繳所得稅。繳稅示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

2026-05-26 19:35
桃園機場販售鳳梨酥等多種台灣伴手禮。(記者季相儒／攝影)

老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到

2026-05-24 22:25
專家建議退休人士刪減九項生活開支，如串流服務、汽車保險等費用，一年可省下將近三萬元。長者理財示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

2026-05-25 20:25
改變環境對高齡者的負擔極大，理財規劃師提醒，選擇養老院時應與家中長輩仔細溝通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

2026-05-24 20:25
網友分享「無限高麗菜」作法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Victoria Emerson ）

清爽高麗菜食譜「半顆不夠吃」 網狂推：減脂又沒生菜腥味

2026-05-25 22:25

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周