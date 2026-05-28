28歲小伙「模仿黃仁勳」蹭流量 黑皮衣花100元、白髮靠抹麵粉

28歲的楊洋模仿黃仁勳。（取材自紅星新聞）

中國遼寧丹東寬甸縣一名28歲農民楊洋，因模仿輝達 （NVIDIA ）執行長黃仁勳 意外暴紅網路。他靠著一件百元黑色皮夾克、10元眼鏡與抹上麵粉的「銀白髮型」，成功還原黃仁勳招牌造型，拍攝短影音後迅速吸引大量關注，最熱門影片按讚數突破18.8萬。

紅星新聞報導，楊洋原本只是記錄農村生活的普通農民，一家三口種植28畝玉米。改變命運的契機，來自一名網友留言：「兄弟，買個皮衣，配個眼鏡，模仿黃仁勳吧！」這則留言當時獲得超過5000個讚，也讓楊洋決定親自嘗試。

5月17日，他對著鏡頭噴上髮膠，再把麵粉抹上頭髮營造銀髮效果，穿上網購的黑色皮夾克，手拿蜜雪冰城飲料與顯卡模型，模仿黃仁勳在發表會上的經典動作。影片發布短短兩三小時，按讚數就突破1萬，如今已累積超過5.3萬個讚。

楊洋透露，整套「黃仁勳裝備」只花了200多元人民幣，其中皮夾克100多元、顯卡模型100多元，加上一副10元眼鏡。他還特地重現黃仁勳今年訪中國的行程，包括喝蜜雪冰城、吃炸醬麵、挑戰北京豆汁，甚至提著顯卡模型在街頭閒逛，引發網友熱議。

隨著流量湧入，楊洋的直播觀看人數也從原本3000多人暴增至上萬人。不少網友笑稱他是「年輕版黃仁勳」，還有人留言：「以前模仿周杰倫，現在開始模仿黃仁勳。」

然而，暴紅也讓他感到壓力。談到是否擔心黃仁勳法務團隊找上門時，楊洋坦言：「擔心，當然擔心啊。」他表示，未來拍攝內容會更加注意，不會做出影響企業形象的事情。