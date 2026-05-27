洗米水有多種神奇妙用 能為家中清潔幫大忙

洗米水營養豐富，拿來幫植物澆水，可促進植物生長。示意圖。（取材自pexels.com@Kevin Malik）

煮飯前洗米是為了洗掉附著在米粒上的米糠和髒汙，還能提升米飯煮好後的品質，多數人習慣把洗米水直接倒掉，事實上，洗米水有許多神奇妙用。日本媒體「grape」採訪了農業生產法人株式會社森米（以下簡稱森米），向他們請教洗米水的活用方法。

森米表示，洗米水含有適量的礦物質與油脂，可以用來做家事、護膚或是滋養植物，用途相當廣泛。

一、洗碗盤

洗米水含有的澱粉可以吸附油脂。在清洗碗盤或鍋具時，先用洗米水洗一遍，再用自來水沖乾淨，可以減少洗碗精的使用量。

將沾染異味的塑膠容器，浸泡在洗米水中一晚也能減輕異味。要注意的是，洗米水充滿養分，容易孳生細菌，最後一定要用清水沖乾淨。

二、擦地板

洗米水含有植物性油脂，用來擦地板可發揮類似打蠟的效果。建議先將洗米水稀釋後再擦拭，以免傷害地板材質。

三、為植物補充營養

洗米水營養豐富，最適合用在庭園裡，幫植物澆水。不過，若每次都將洗米水拿去澆水，可能導致植物根部腐爛，一定要注意使用頻率和用量。

四、料理時為食物去澀

洗米水中的礦物質成分能中和食物的澀味。先用洗米水預煮白蘿蔔、竹筍、鱈魚和鯡魚等大型魚乾，就能輕鬆去除澀味。

五、養顏美容

自古以來，人們就認為米糠和洗米水可以用來洗臉，或當成化妝水使用，有養顏美容的功效。洗米水的成分能適度地滋潤肌膚。

森米建議，若要用來養顏美容，請務必先進行皮膚過敏測試。

最後，森米再次提醒，許多人洗米時會換好幾次水，而且每次都直接將水倒掉。但洗米水含有大量營養成分，用途廣泛，請務必嘗試看看，既環保又省錢。