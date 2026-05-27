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3部民國劇即將開播 張凌赫大談禁忌戀、李現挑戰騙術江湖

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3部民國劇即將開播。圖為「南部檔案」。（取材自豆瓣）
3部民國劇即將開播。圖為「南部檔案」。（取材自豆瓣）

近年民國題材戲劇持續受到關注，除了傳統愛情與權謀元素外，也開始結合奇幻、懸疑與冒險設定，帶動不同類型作品討論度升溫。根據「搜狐」整理，近期即將上線的民國新劇包括「南部檔案」、「這一秒過火」與「長風起」，分別主打南洋奇案、軍閥虐戀與騙術懸疑等題材，三部作品在卡司、世界觀與風格定位上各具特色，引發不少劇迷期待。

「南部檔案」結合南洋奇案與雙男主設定

由張新成、丁禹兮主演的「南部檔案」，改編自南派三叔「盜墓筆記宇宙」前傳作品，故事以民國南洋為背景，描述南部檔案館探員調查離奇案件的過程，結合民俗、奇幻與懸疑元素，開播前已累積高討論度。

劇情圍繞張海鹽與張海蝦兩人聯手調查「水鬼望鄉」、「百人離奇死亡」等案件，同時逐步揭開軍閥勢力利用毒草散播瘟疫的陰謀。當中丁禹兮飾演擁有雙重人格的角色設定，被視為本劇亮點之一，溫柔與瘋批反差感引發話題；張新成則以大量動作戲與「快刀手」形象受到關注。

此外，劇組也搭建大型南洋街景與巨輪場景，搭配濕版攝影與民俗氛圍設計，強化整體奇幻感。「盜墓筆記」IP加上雙男主設定，是本劇最大看點，但劇情節奏與懸疑鋪陳仍有待播出後觀察。

「這一秒過火」主打軍閥虐戀與禁忌情感

張凌赫、王楚然主演的「這一秒過火」，改編自匪我思存同名小說，也是「來不及說我愛你」姊妹篇。故事聚焦軍閥之子與藥商千金之間的情感糾葛，結合復仇、誤會與禁忌愛情等元素，被視為暑期檔話題作品之一。

劇情描述軍閥幼子慕容清嶧幼年時被任素素所救，兩人多年後再次重逢，卻因家族恩怨與誤會陷入愛恨拉扯。王楚然飾演的女主角從救贖者轉變為復仇角色，而張凌赫則需詮釋角色從純情少年到偏執軍閥的轉變。

觀眾目前討論焦點集中在角色間的禁忌關係與情感張力，加上張凌赫軍裝造型與王楚然多套旗袍設計，也成為視覺亮點。不過部分網友認為，劇情加入「身世錯置」、「假死重逢」等設定後，戲劇衝突較為濃烈，接受度可能較兩極。

3部民國劇即將開播。圖為「這一秒過火」。（取材自豆瓣）
3部民國劇即將開播。圖為「這一秒過火」。（取材自豆瓣）

「長風起」融合反詐騙與江湖權謀元素

李現、李一桐主演的「長風起」，改編自小說「我是個算命先生」，故事背景取材自民國時期真實存在的詐騙組織「江相派」，結合民俗、權謀與懸疑案件，被認為是近期較少見的民國題材方向。

劇情講述富家少爺上官誠明因家族遭滅門，拜入江湖門派學習騙術，展開復仇計畫。故事透過各種局中局與單元案件，描寫角色如何利用騙術操控人心，同時揭露封建迷信與亂世黑暗。

李現此次需演繹角色長達30年的成長變化，從紈褲子弟轉變為隱忍復仇者；李一桐則首次挑戰偏反派性格角色，以戲班女子身分遊走黑白兩道。劇中也加入大量旗袍造型與懸疑案件元素，包括童謠、預言殺人等設定，營造濃厚民國奇詭氛圍。

「長風起」最大特色在於少見的「騙術題材」與電影感畫面風格，不過劇情涉及大量權謀與懸疑鋪陳，後續節奏掌控也成為討論焦點。

3部民國劇即將開播。圖為「長風起」。（取材自豆瓣）
3部民國劇即將開播。圖為「長風起」。（取材自豆瓣）

丁禹兮 李現 張凌赫

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