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效法87歲資深車廠員工智慧 自動化投資應對市場變化

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適應瞬息萬變的世界需要不斷學習，善用工具協助個人職涯和理財規畫。示意圖，非新聞當...
適應瞬息萬變的世界需要不斷學習，善用工具協助個人職涯和理財規畫。示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Ono Kosuki）

在福特汽車（Ford Motor） 工作65年的波特（Arthur Porter）雖然已經87歲，仍堅持每天上班，已成為福特汽車裡最資深的員工。漫長的職業生涯中，有許多事情已經改變。波特說，剛入行時，汽車工廠工作需要大量體力勞動，現在全是機器人。波特是一名機器人管理員，負責管理工廠內的自動導引車（automated guided vehicle）在廠區內運送零件。

Moneywise報導，波特與福特工廠中許多資深員工表示，他們希望保持活躍，因此年屆七、八十歲仍繼續工作。但波特長壽的最大祕訣並非運動，而是適應變化的能力。波特說，他的母親建議無論做什麼，都要按照自己的意願去做。對他而言，這代表與時俱進，並在過程中不斷學習新技能。

根據線上金融公司Sofi的資料顯示，波特從1960年代開始工作以來，已歷經大約七、八次經濟衰退。能在漫長的時間中生存的勞動者，很少是固守著一成不變世界觀的人，而是不斷學習、掌握新技能，並隨經濟形勢調整的人。這不僅適用於個人生活與職涯，對財務規畫亦同。

如果考慮未來數十年的收入、儲蓄和投資，可能需要制定一個長期計畫，以應對如經濟衰退等，可能發生的各種變化。方法之一是透過像Moby的人工智慧驅動的投資研究網站，掌握即時專家觀點與分析。Moby提供專家研究報告與建議，並結合前避險基金分析師的專業見解，協助客戶找出穩健的長期投資標的。

這些業界資深專家能協助投資者洞悉瞬息萬變的世界，並自信地探索投資機會。Moby的團隊投入數百小時篩選財經新聞與數據，直接向客戶提供股票與加密貨幣報告。透過研究能隨時掌握市場動態，有助減少選擇股票和ETF時的猜測。此外，Moby的報告內容淺顯易懂，即使是投資新手也能輕鬆理解，只需五分鐘便能成為更聰明的投資者。

就像波特適應工作場所的自動化一樣，投資者也可以透過自動化管理財務，在市場波動時隨時調整並重新平衡投資組合，像Stash的平台讓這件事變得非常簡單，這款直覺好用的應用程式擁有超過100萬名活躍訂閱用戶，管理資產規模逾50億元，客戶能根據自身的現金流狀況，設定每日、每周或每月的定期投資。

只需點按幾下，就能透過屢獲殊榮的「智慧投資組合」功能，建立一個多元化的投資組合。該功能會根據投資目標和風險承受能力，自動調整投資配置；若偏好手動投資，亦可自行挑選個股與ETF，或結合兩種投資風格。

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