效法87歲資深車廠員工智慧 自動化投資應對市場變化

適應瞬息萬變的世界需要不斷學習，善用工具協助個人職涯和理財規畫。示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Ono Kosuki）

在福特汽車（Ford Motor） 工作65年的波特（Arthur Porter）雖然已經87歲，仍堅持每天上班，已成為福特汽車裡最資深的員工。漫長的職業生涯中，有許多事情已經改變。波特說，剛入行時，汽車工廠工作需要大量體力勞動，現在全是機器人。波特是一名機器人管理員，負責管理工廠內的自動導引車（automated guided vehicle）在廠區內運送零件。

Moneywise報導，波特與福特工廠中許多資深員工表示，他們希望保持活躍，因此年屆七、八十歲仍繼續工作。但波特長壽的最大祕訣並非運動，而是適應變化的能力。波特說，他的母親建議無論做什麼，都要按照自己的意願去做。對他而言，這代表與時俱進，並在過程中不斷學習新技能。

根據線上金融公司Sofi的資料顯示，波特從1960年代開始工作以來，已歷經大約七、八次經濟衰退。能在漫長的時間中生存的勞動者，很少是固守著一成不變世界觀的人，而是不斷學習、掌握新技能，並隨經濟形勢調整的人。這不僅適用於個人生活與職涯，對財務規畫亦同。

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