香料放陳年、夾鏈袋重複用...8個流傳已久卻讓人抓狂的囤糧惡習

嬰兒潮世代有許多儲存食物習慣可能和年輕一輩大相逕庭。罐裝食物示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Roman Biernacki）

許多嬰兒潮世代的人，從小深受節儉與勤儉持家的觀念影響，直至長大成人仍保留習慣。在當今過度消費與食物浪費成為討論議題的時代，值得學習這種保存物品並重複使用物品的精神；不過嬰兒潮世代有時實踐這類習慣的程度，卻讓子女和孫子女輩困惑不已。Daily Meal報導列出嬰兒潮世代8個讓年輕一輩感到疑惑的食物儲存習慣。

1. 選擇罐頭食品而非新鮮食物

現代罐頭食品通常被視為省時間的方便食品。嬰兒潮世代的家庭會自製罐頭食品，將菜園裡的農產品醃製保存，儲備足夠的水果和蔬菜過冬。二戰結束後不久，罐頭食品開始流行，成為一種地位象徵，證明一個家庭有能力購買現成的食品，不需要花費勞力採收農產品。

許多嬰兒潮世代心中可能還抱持著將罐頭食品視為一種地位象徵的觀念，加上「避免浪費」的心態，所以嬰兒潮世代會囤積常溫食品，烹飪時也更常使用罐頭食品。

2. 櫥櫃擺滿各種香料

嬰兒潮世代的廚房中，另一個常見現象是櫥櫃內擺滿各式各樣的香料，但矛盾的是，有些香料似乎永遠沒有使用，過期的瓶罐仍堆積在櫃內。雖然農業部（USDA）表示，「最佳食用期限」代表產品品質最佳的期間，超過時間後仍可安全食用，但並未明確表示食品何時不建議再食用。

顏色或氣味改變是明顯過期的徵兆，而大部分香料的保存期限為2至4年，但如果將香料存放在塑膠容器中，會縮短保存期限。避免浪費固然重要，但有些嬰兒潮世代收藏的香料甚至可追溯至90年代，建議清理這些存貨。

3. 冰箱冷凍庫塞滿食物

許多嬰兒潮世代家庭在車庫或地下室都有冰箱，而食物一旦放進冷凍庫，很多可能不會再拿出來。一位Reddit網友說，自己媽媽最近清理爺爺的冷凍庫，竟然發現20年前去阿拉斯加釣魚帶回來的鮭魚。雖然冰箱塞滿食物看似無傷大雅，但有些嬰兒潮世代認為只要把食物冰起來就永遠不會腐壞。

4. 把剩菜做成果凍

在1950年代出現果凍沙拉以前，人們就會使用明膠保存剩菜，但二十世紀中葉的果凍風潮更多是因為加工食品和新科技著迷而生，是一種富裕的象徵。嬰兒潮世代可能對青檸果凍和茅屋起司沙拉，或是淋上奇妙醬（Miracle Whip）的蔬果果凍有著不太好的回憶，這類獨特的果凍沙拉或許已成過去式，但有些嬰兒潮世代族群仍習慣製作果凍料理。

5. 將外帶調味包收集到抽屜內

叫外送通常會收到滿滿一袋的外帶餐盒，以及附帶的調味包和塑膠餐具，許多嬰兒潮世代的廚房裡，會把調味包和餐巾紙收進專用的抽屜裡，如果沒人食用就會放到過期，一位網友說，他的家中有些調味包都放到可以上大學的年紀了。大多數外帶調味包不適合存放超過一年，建議至少每年檢查一次抽屜，並丟棄任何已過期的調味包。

6. 重複使用容器

塑膠容器很適合存放剩菜，但如果沒有標示內容物，打開冰箱看到一整排酸奶油盒會令人抓狂。一位Reddit網友說，打開冰箱時永遠不知道會拿到什麼，可能是酸奶油、剩下的豬肉炒飯等，簡直像在玩遊戲。雖然接觸塑膠可能有健康風險，但重複利用塑膠容器確實比玻璃、竹製或金屬容器更為省錢又方便。一位網友說，拋棄式容器很適合讓客人帶剩菜回家，不用擔心親友忘記歸還容器。

7. 使用多年的夾鏈袋

夾鏈袋何時才算過期，不同世代間很容易產生意見分歧。雖然沒有明確規定夾鏈袋能重複使用多少次，但如果裝過魚或其他肉類，最好不要再重複使用，除此之外袋子理論上能反覆清洗使用。一位網友說，他的奶奶從1997年就開始重複使用同一個保鮮袋 ，因為拉鍊還能拉上，所以不打算丟掉。

8. 儲藏櫃放滿食物

從罐頭食品到常溫食品，許多嬰兒潮世代的儲藏櫃裡都會堆滿食物，為了應付緊急狀況或忙碌生活而儲備食物並非壞事，但有些人已經堆積過度，可能導致舊食品放到過期。一位網友表示，遇過最離譜的情況，是發現一瓶過期12年的沙拉醬。如果詢問為何要保留早已超過最佳食用期限多年的食品，許多嬰兒潮世代族群會說，內容物還可以食用。