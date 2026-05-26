高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
部分高收入的房地產投資者正利用稅制中被稱為「婚姻漏洞」（marital loophole）的「房地產專業人士身分」（Real Estate Professional Status, REPS）大幅降低應繳所得稅額，某些人甚至將金額降至0元，但符合資格者提醒要符合REPS條件需減少工作時間，並要購買足夠的房產產生足夠的折舊彌補收入損失，想規避繳稅前需多方衡量。
Moneywise報導，明尼蘇達州明尼亞波里斯（Minneapolis）的夫妻保羅（Paul Tessmer-Tuck）和珍妮佛（Jennifer Tessmer-Tuck）利用REPS削減他們的最大筆支出。保羅是一名老師，而珍妮佛的職業是醫生，他們擁16處房產。為了符合REPS資格，保羅將工作改為兼職，親身參與租賃活動；為了取得資格，每年需親自參與房地產活動超過750小時，總工作時數要有超過一半用於房地產。
珍妮佛接受商業內幕（Business Insider）訪問時說，若他們能減少支付給聯邦政府和州政府的稅金，並從出租房屋中獲得一些現金流，讓他們在財務上有很大獲益。
REPS是國稅局的一項規定，讓納稅人可以以通常被視為被動收入的租賃虧損抵銷如W-2薪資（W-2 wages）和1099收入（1099 earnings）這樣的主動收入，已婚夫妻中只需一人符合資格就能以虧損抵銷雙方收入，因此被戲稱為婚姻漏洞。
為了達成這項繳稅優惠，投資者需提出房地產領域的損失，可以透過申報折舊、支出、維修、翻修等扣除額，在申報虧損的同時產生正現金流。
朝倉健二（Kenji Asakura）和阿爾托（Letizia Alto）夫妻都是醫師，他們在2015年取得REPS資格，他們的投資組合涵蓋獨立住宅到大型多戶住宅的部分產權。阿爾托說，朝倉之所以能符合條件，是因為他們購買了足夠的房產，並投入真正實質的時間來管理、改善和監管那些房產。
朝倉和阿爾托已經連續七年成功將他們的收入繳稅額降至0元；阿爾托說達成這個目標需要一個強大的團隊，包括一位精通房地產的會計師，因為這不是一件可以盲目行事的事情。
阿爾托說，結果取決於每個人的自身狀況，包括房地產投資組合、W-2薪資、1099收入或企業收入，還有房地產的虧損，她說符合資格不需手握龐大房地產投資，她見過持有不多房地產也一樣符合資格的投資者，那些人積極參與翻新工作、處理日常的管理並付出實際投入相關工作。
阿爾托說，REPS需投入可觀的時間，隨著投資組合成長獲益也益發可觀，若夫妻一方減少工作時間，則需要購買足夠的房產，以產生足夠的折舊來彌補收入的損失，特別是高收入者。
為避免遇到稅務審計，即時更新文件很重要。阿爾托說，朝倉每周都會記錄他為房地產投資組合做的事以及花費的時間，他們不想一個月後憑記憶回憶重建那些過程。有些人無法提供即時的文件，REPS的申請就遭法院駁回。
但哪些算是為房地產投資做的事很具體，人們常會問「我打的那通電話算嗎？」或「我開的這趟車算嗎？」因此一位經驗豐富也了解的會計師就能幫得上忙了；朝倉夫婦也建議投入比所需要的時間更多的時間，以免有些時間之後被質疑或被認定不算。
另一個要求是投入房地產的時間必須比花在其他工作的時間多，也就是若你在原本的職業投入1千個小時，在房地產投入的時間就必須超過1千個小時。
REPS需要每年申請，阿爾托說她看過有人某一年因為休產假、工作時數減少而獲得REPS資格，但隔年回去上班恢復全職後REPS就不符資格了，也有人的配偶某一年符合資格，但隔年恢復全職後變不符合，只能以短租來抵銷W-2薪資。
阿爾托說，有些人對REPS有誤解，認為那代表持有證照的房仲或房地產經紀人，以為自己必須要有特定學位或執照才能申請，讓不知情的符合資格的投資者沒有提出申請。
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