高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

有些投資房地產的高所得夫妻會讓其中一人取得房地產專業人士身分，再以租賃虧損扣抵如W-2薪資和1099收入的所得稅，有人甚至免繳所得稅。繳稅示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

部分高收入的房地產 投資者正利用稅制中被稱為「婚姻漏洞」（marital loophole）的「房地產專業人士身分」（Real Estate Professional Status, REPS）大幅降低應繳所得稅額，某些人甚至將金額降至0元，但符合資格者提醒要符合REPS條件需減少工作時間，並要購買足夠的房產產生足夠的折舊彌補收入損失，想規避繳稅前需多方衡量。

Moneywise報導，明尼蘇達州 明尼亞波里斯（Minneapolis）的夫妻保羅（Paul Tessmer-Tuck）和珍妮佛（Jennifer Tessmer-Tuck）利用REPS削減他們的最大筆支出。保羅是一名老師，而珍妮佛的職業是醫生，他們擁16處房產。為了符合REPS資格，保羅將工作改為兼職，親身參與租賃活動；為了取得資格，每年需親自參與房地產活動超過750小時，總工作時數要有超過一半用於房地產。

珍妮佛接受商業內幕（Business Insider）訪問時說，若他們能減少支付給聯邦政府和州政府的稅金，並從出租房屋中獲得一些現金流，讓他們在財務上有很大獲益。

REPS是國稅局 的一項規定，讓納稅人可以以通常被視為被動收入的租賃虧損抵銷如W-2薪資（W-2 wages）和1099收入（1099 earnings）這樣的主動收入，已婚夫妻中只需一人符合資格就能以虧損抵銷雙方收入，因此被戲稱為婚姻漏洞。

為了達成這項繳稅優惠，投資者需提出房地產領域的損失，可以透過申報折舊、支出、維修、翻修等扣除額，在申報虧損的同時產生正現金流。

朝倉健二（Kenji Asakura）和阿爾托（Letizia Alto）夫妻都是醫師，他們在2015年取得REPS資格，他們的投資組合涵蓋獨立住宅到大型多戶住宅的部分產權。阿爾托說，朝倉之所以能符合條件，是因為他們購買了足夠的房產，並投入真正實質的時間來管理、改善和監管那些房產。

朝倉和阿爾托已經連續七年成功將他們的收入繳稅額降至0元；阿爾托說達成這個目標需要一個強大的團隊，包括一位精通房地產的會計師，因為這不是一件可以盲目行事的事情。

阿爾托說，結果取決於每個人的自身狀況，包括房地產投資組合、W-2薪資、1099收入或企業收入，還有房地產的虧損，她說符合資格不需手握龐大房地產投資，她見過持有不多房地產也一樣符合資格的投資者，那些人積極參與翻新工作、處理日常的管理並付出實際投入相關工作。

阿爾托說，REPS需投入可觀的時間，隨著投資組合成長獲益也益發可觀，若夫妻一方減少工作時間，則需要購買足夠的房產，以產生足夠的折舊來彌補收入的損失，特別是高收入者。

為避免遇到稅務審計，即時更新文件很重要。阿爾托說，朝倉每周都會記錄他為房地產投資組合做的事以及花費的時間，他們不想一個月後憑記憶回憶重建那些過程。有些人無法提供即時的文件，REPS的申請就遭法院駁回。

但哪些算是為房地產投資做的事很具體，人們常會問「我打的那通電話算嗎？」或「我開的這趟車算嗎？」因此一位經驗豐富也了解的會計師就能幫得上忙了；朝倉夫婦也建議投入比所需要的時間更多的時間，以免有些時間之後被質疑或被認定不算。

另一個要求是投入房地產的時間必須比花在其他工作的時間多，也就是若你在原本的職業投入1千個小時，在房地產投入的時間就必須超過1千個小時。

REPS需要每年申請，阿爾托說她看過有人某一年因為休產假、工作時數減少而獲得REPS資格，但隔年回去上班恢復全職後REPS就不符資格了，也有人的配偶某一年符合資格，但隔年恢復全職後變不符合，只能以短租來抵銷W-2薪資。

阿爾托說，有些人對REPS有誤解，認為那代表持有證照的房仲或房地產經紀人，以為自己必須要有特定學位或執照才能申請，讓不知情的符合資格的投資者沒有提出申請。