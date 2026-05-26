是你嗎？ 面試趣調查：台逾30萬人離職炒股 相當於整個基隆市

台股今年以來一路飆漲，已出現上班族離職全職炒股現象。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

股市頻創新高，全民瘋台股。面試心得平台面試趣公布職場調查，15.8%的上班族曾目睹同事因股市辭職，其中8.5%甚至遇過不只1人，更有2.6%受訪者坦言，自己就是辭職投入股市的人。此外，平均每6個上班族就有1人親眼見證同事因股市離職。這個數字，其實非常驚人。

面試趣指出，雖然2.6%的個人離職比例看似不高，但若以台灣實際勞動力1200萬人換算，有31.2萬人為了股票離開正職工作，人口規模相當於一整個基隆市。

從年齡結構來看，選擇離職全職炒股的族群中，25至34歲的青年比例高達51.2%，呈現壓倒性過半的態勢，反映出年輕世代對股市獲利充滿信心，或是對既有工作環境感到失望。

在已離職的族群中，有25.6%屬於「天天看盤」的重度投資者，極可能掌握穩定的獲利模式。然而，卻有高達 39.5%的離職者在走入全職炒股前「完全沒有投資經驗」，可能是在離職後才開始接觸股市，盲目將炒股當成轉換跑道的嘗試。

面試趣指出，身邊陸續有同事因股市離職，求職者容易產生「他可以，我為什麼不行」的心理，若對方看起來過得不錯，這種念頭會更加強烈。面試趣指出，這正是典型的「倖存者偏差」。大眾往往只能看到賺錢的風光，卻看不見背後深夜盯盤的焦慮，以及虧損時的大崩潰。

面試趣指出，股市可以作為增加收入的管道，但不該是逃避工作壓力的出口。面試趣提醒，求職者若真的想離職，務必先做好完整的財務規畫，再決定要不要走這條路。