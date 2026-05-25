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專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

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專家建議退休人士刪減九項生活開支，如串流服務、汽車保險等費用，一年可省下將近三萬...
專家建議退休人士刪減九項生活開支，如串流服務、汽車保險等費用，一年可省下將近三萬元。長者理財示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

大多數的美國退休人士依賴固定收入過活，因此找到減少開支和省錢的方法很重要，這並不容易，特別是很多人可能已經盡可能節儉度日，但有時為了財務穩定和安心，這是必要作為。理財網站GO Banking Rates報導列出9項退休人士可以刪減開支的項目，一年可省下超過2.9萬元。

1. 儲物空間租賃：一年可省約2160元

消費者金融專家、數位個人財務公司Achieve品牌副總裁彼得森（Tanya Peterson）說，租一個儲物單位的費用是一個月平均180元，「儲物空間裡的物品你都沒在用，那你真的需要那些東西嗎？」不如把那些物品賣掉，既能省下租倉儲空間的錢，還能藉由販售物品賺一筆錢。

2. 個人小成癮：一年可省1200元以上

每個人都有一兩個小癮頭，根據自己的習慣跟是否正在試著戒除這習慣，或許是一個可以節省開支的領域。彼得森說，無論那個習慣是什麼，找出並戒除自己的癮頭，那可能是喝酒、抽菸、咖啡或巧克力。

3. 串流服務和有線電視：一年可省約1200元

串流服務的費用累加起來也能很可觀，若發現自己有多項訂閱服務或不常看有線電視，可以考慮取消幾個服務或更改方案。個人財務專家庫爾柏格（Erika Kullberg）說，取消有線電視方案和不需要的串流服務能讓退休人士一個月省下1百元以上。

4. 外出用餐：一年可省約2400元

彼得森說，很多退休人士一周至少去餐廳吃飯或叫外送一次，這些費用累積得很快，尤其是配偶一起到餐廳吃飯，或在餐廳點了開胃菜或飲料，建議把到餐廳吃飯留給特殊場合或偶爾奢侈，而非定期習慣。

5. 人壽保險契約：一年可省2千至3千元

退休後可以問問自己是否還需要人壽保險，若答案是否定的，這筆錢就可以用在其他方面了。彼得森說，若還在繳納高額人壽保險保單，但已不需要再扶養家人，就可以評估是否將這些資金轉作其他用途。

6. 基本生活開支：每年省下2千至3千元

搬到較小的房子或生活成本較低的地方可以省下一大筆錢；彼得森說這是比較激進的辦法，但生活開支通常是一個人生活的最大筆支出，若退休人士住在生活成本較高的地方，可以考慮搬到較經濟實惠的地方，這不代表一定要搬到鄉下，可以搬到目前居住城市的郊區，或住同個城市但換小一點的房子。

7. 車子：一年可省超過1.2萬元

美國汽車協會統計，擁有一台新車的年平均花費約為1.2萬元，若有更多台車，花費就會疊加上去，因此減少車輛或改搭大眾運輸、改騎腳踏車或步行就能省下汽車加油、維修保養和保險的費用。

8. 汽車保險：一年節省金額最高可達2008元

MarketWatch的報導指出，汽車全險的平均費用為2008元，若不再擁車或開車習慣改變就能省下一筆錢。認證財務諮詢師哈里斯（Annette Harris）說，退休人士能因為開車里程數減少而降低保險費用，例如從每年行駛1萬2千英里以上到一年不到6千英里，每個月的汽車保險費用就會大幅降低。

9. 旅遊：一年可省約3982元

旅遊資訊網站Budget Your Trip指出，在美國旅行一周的平均價格為3982元，這個數字包含所有費用，因此海外旅行的金額可能更高，減少旅行次數可以省下可觀費用。但有些人會認為退休就是要享受生活，到處走走看看，若仍想旅行，可以使用各種能節省旅費的方法，例如在淡季出遊或尋找更優惠的行程。

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