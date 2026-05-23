每年不自覺損失幾千元 投保紅藍卡常見8錯誤

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險看似單純，其實暗藏許多細節，一不留神可能面臨永久財務懲罰。長者示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

很多人以為俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 （Medicare）簡單直觀，只要年滿65歲後申請投保，即可獲得保障。事實上這一系統比想像中更複雜，有指定的註冊期間、以收入計算的附加費，以及常讓人措手不及的非理賠範圍。一旦出錯所面臨的財務懲罰通常是永久性損害，FinanceBuzz報導列出一些最常見的錯誤，避免退休後浪費金錢，並提供正確的處理方式。

1. 錯過B部分註冊期間

錯過B部分註冊期間可能是最昂貴的代價，如果錯過初始註冊期，符合資格但未投保的每一年將需要支付B部分保費 10%的附加費，而且該罰金會持續終身。以2026年的每月標準保費202.90元計算，若延遲兩年加入B部分，每月保費將永久增加約40元，若以 20年的退休生活計算，這筆額外支出將超過9700元。

2. 以為紅藍卡承保牙齒、視力與聽力相關醫療服務

原始的紅藍卡，包含A部分和B部分，並沒有承保特定項目，如定期牙齒檢查、洗牙、補牙、視力檢查、眼鏡或助聽器。除非有涵蓋以上福利的紅藍卡優勢計畫或另外投保，否則每一項目都需要自費。

3. 沒有及時加入補充保險（Medigap）計畫

年滿65歲並投保B部分的當月起，有六個月的時間投保補充保險，根據法律規定，保險公司在此期間銷售任何保險方案不得要求健康核保；若錯過投保期，大多數州的保險公司可能會完全拒絕承保，或根據健康紀錄收取較高的保費。此投保期只有一次機會，且不會隨著年度開放註冊期而重置。

4. 為了省錢而跳過D部分

為了節省保費，而跳過D部分藥物保險計畫是很多人常犯的錯誤，並未意識到此舉會適得其反。如果首次符合資格後，連續63天或63天以上沒有可抵扣藥物保險，就會面臨永久性的D部分罰款，金額為未保險的每個月裡，全國基準受益人保費的1%，以2026年的基礎保費38.99元計算，即使只有一年未投保，每月D部分保費也將永久增加近 4.70元。

5. 沒有計算與收入有關的每月調整額（Income-Related Monthly Adjustment Amount, IRMAA）

大部分人知道B部分標準保費金額，但鮮少人知道這可能不是實際繳納金額。以2024年而言，如果單身申報者調整後總收入超過10萬9000元，或聯合申報者調整後總收入超過21萬8000元，則2026年除了繳納B部分和D部分保費，還需額外繳納IRMAA附加費。

6. 認定紅藍卡涵蓋長期照護

紅藍卡並無涵蓋長期生活照護，如協助沐浴、穿衣、進食及日常活動等。雖然紅藍卡確實涵蓋專業護理機構的照護服務，但僅限於特定條件，且每個給付周期最多涵蓋100 天；20天後，需自行負擔每日217元的共同支付額；超過100天後，紅藍卡將不再支付任何費用。

2026年，半私人的養老院全國平均費用為每月9500至1萬800元，除非擁有長期照護保險或符合醫療補助（Medicaid）資格，否則這筆費用必須全額自費。

7. 將綜合預算協調法案（COBRA）視為紅藍卡的替代方案

許多退休人士以為，離職後繼續投保COBRA的保險，就能避免紅藍卡B部分的延遲投保罰款，但實際上並非如此。以註冊紅藍卡而言，COBRA不會被視為現職雇主提供的保險，八個月的特別註冊期是從現職雇主保險終止時開始計算，而非COBRA到期時才開始計算，讓COBRA自然到期再註冊B部分，可能導致終身罰款。

8. 投保後不再檢視方案內容

紅藍卡優勢計畫與D部分方案每年都會改變，保費、藥物清單、醫療服務提供者網絡以及自付費用，都可能在1月至下一輪投保期間有所變動，若每年秋季沒有檢視年度變更通知，便繼續參加原有保險計畫，可能因為藥物被歸類至更高價級別，而支付更多費用，或就診的醫師已不再屬於網絡內。年度開放投保期自10月15日起至12月7日止，相關變更將於1月1日生效。

如果將滿65歲或剛註冊，做出任何選擇之前，不妨預約州健康保險協助計畫（State Health Insurance Assistance Program, SHIP）顧問的免費諮詢。SHIP顧問由聯邦政府資助，不會因為投保者選擇任何方案而獲得經濟利益，對長者而言，與他們對談有助於了解各項費用與保障項目。