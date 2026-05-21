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最想談戀愛陸劇男主TOP10 張凌赫排第4、冠軍被讚理想模板

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「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10排行榜出爐。左為李現、右為張凌赫。（取材自豆瓣...
「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10排行榜出爐。左為李現、右為張凌赫。（取材自豆瓣）

陸劇除了劇情發展與CP感備受關注外，男主角人設也經常成為觀眾討論焦點。近期「搜狐」整理「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10排行榜，從校園學霸、毒舌深情型，到成熟穩重派男友，各類型角色皆掀起熱議。其中張凌赫主演角色何蘇葉排名第4，而冠軍則由「你是我的榮耀」楊洋飾演的于途拿下，被不少觀眾認為是「最適合長期交往」的理想男友代表。

在青春校園類型中，「當我飛奔向你」的張陸讓獲得第10名。由周翊然飾演的張陸讓屬於典型安靜學霸型角色，雖然不擅長高調表達情感，但總能在關鍵時刻默默陪伴。觀眾普遍認為，角色透過細節展現溫柔感，具有強烈青春戀愛氛圍，也讓不少人聯想到學生時代的理想對象。

排名第9的「星漢燦爛」凌不疑，則屬於高冷深情型代表。由吳磊飾演的少年將軍凌不疑，外表冷峻且帶有壓迫感，但對感情極度專一。觀眾認為，其角色兼具危險感與保護欲，雖然人設偏強勢，但強烈反差感也成為劇迷討論焦點。

「你是我的城池營壘」中的邢克壘排名第8，由白敬亭飾演。角色設定為特警，工作時冷靜果斷，私下卻帶有反差萌。觀眾普遍認為，他在感情中的真誠與笨拙感增加角色真實度，也成為安全感男友類型代表之一。

「長月燼明」澹台燼則拿下第7名。由羅雲熙飾演的澹台燼，因偏執且極端的情感設定引發大量討論。雖然並非傳統理想男友類型，但角色強烈執念與戲劇張力，仍讓不少觀眾深陷其中，評價呈現兩極。

排名第6的「去有風的地方」謝之遙，則被視為成熟系男友代表。李現飾演的謝之遙沒有誇張霸總設定，而是以穩定、理性與情緒價值圈粉。觀眾認為，相較於轟轟烈烈的愛情，這類能提供陪伴與理解的角色，更符合成年人理想戀愛模式。

「偷偷藏不住」的段嘉許排名第5。由陳哲遠飾演的段嘉許，以「哥哥系男友」形象受到歡迎，不僅溫柔體貼，也擅長化解對方不安。觀眾指出，其魅力在於給人強烈被珍惜感，因此成為近年高人氣戀愛系男主之一。

張凌赫主演「愛你」的何蘇葉則排名第4。角色主打成熟克制風格，透過眼神與互動展現情感張力。觀眾認為，何蘇葉表面冷靜、實際深情的人設極具吸引力，也讓張凌赫此次被認為成功展現「蘇感」魅力。

「玫瑰的故事」中的何西則拿下第3名。由林一飾演的年下男角色，以直接真誠的情感表達受到觀眾喜愛。報導指出，何西不玩心機與試探的戀愛方式，帶來強烈純愛氛圍，也讓不少劇迷認為「直球型男友」魅力十足。

排名第2的「難哄」桑延，同樣由白敬亭飾演。角色設定為典型「嘴硬心軟」類型，雖然平時毒舌，但在關鍵時刻總會優先保護喜歡的人。觀眾普遍認為，其深情藏在細節中的設定，具有高度戀愛感，因此人氣始終居高不下。

至於冠軍則由「你是我的榮耀」于途奪下。楊洋飾演的于途身為航太工程師，不僅具備理性與責任感，也擁有面對人生低潮的真實感。觀眾認為，于途不像典型偶像劇男主過度夢幻，反而更接近現實中適合長期相處的伴侶，因此被視為「理想男友模板」代表角色。

「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10排行榜出爐。圖為楊洋。（取材自豆瓣）
「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10排行榜出爐。圖為楊洋。（取材自豆瓣）

張凌赫

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