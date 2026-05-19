楊双子「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎 評審讚閱讀驚喜：別錯過彩蛋

「臺灣漫遊錄」19日在英國奪得「布克國際獎」，圖為得主作者楊双子(右)和英文版譯者金翎。2024年獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎。(本報資料照片／記者許君達攝影)

英語文壇盛事、年度國際文學大獎英國「布克國際獎」19日晚間在倫敦公布得主，由台灣作家楊双子 創作、譯者金翎翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」勇奪大獎。楊双子發表感言時說說：「台灣文學的百年探問，實際上是台灣人百年來對自由與平等的追求。能夠成為一名台灣人，是我的幸運，能夠以台灣作家身分站在這裡，是我的驕傲。」

這是首度有台灣文學作品獲頒「布克國際獎」(International Booker Prize)，創下台灣文學與「布克國際獎」歷史首例。本屆國際布克獎頒發5萬英鎊(約200萬元台幣、約6.7萬美元)獎金，楊双子與金翎也登台領獎，感受歷史性時刻。

布克國際獎評審形容這本書「是一部富有洞見的後殖民小說，讀起來卻像一段酸甜動人的浪漫故事」，指出小說巧妙利用翻譯回憶錄的常見格式，包含導論、註腳與後記，為核心故事增添令人驚喜的層次感，更埋藏一個打破「第四面牆」的劇情彩蛋，提醒讀者「千萬別跳過註腳」。

在此之前，台灣僅有作家吳明益於2018年以作品「單車失竊記」入圍布克獎初選。

法國國際廣播電台(RFI)報導兩人的得獎感言。楊双子以中文發表得獎感言表示，有些人認為藝術與文學必須遠離政治，但她始終相信，文學從未脫離政治。她提到，縱觀百年台灣文學史，台灣人不斷追問：「我們想要什麼樣的未來？想要什麼樣的國家？」而「臺灣漫遊錄」也加入了這場百年探問的行列之一。

楊双子指出，台灣人歷經殖民政權，面臨侵略的危險，但她始終相信文學有力量，因為在思想的世界裡，文學從來沒有放棄堅守自我，也沒有放棄與他們對話。

譯者金翎則以英文致詞表示，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，她便明確決定，與其不分地域地翻譯華語作品，不如在可預見的未來專注翻譯台灣作品。她說：「我會一直這樣做下去，直到有一天，我的祖國主權不再被視為挑釁，不再成為笑話；直到沒有英語使用者會再對我說：『我真應該趁著台灣還在的時候，去那裡看看。』」

RFI報導，「臺灣漫遊錄」採用「偽遊記」的形式，講述1938年日治時期，日本作家「青山千鶴子」受邀赴台旅居一年，在台灣人通譯兼地陪「王千鶴」的陪伴下，展開橫跨全島的鐵道與美食之旅。英文版於2024年出版後，陸續獲得美國國家圖書獎(National Book Awards)翻譯文學類大獎，以及亞洲協會頒發的夏白芳圖書獎(Baifang Schell Book Prize)。

「布克國際獎」獎勵虛構文學創作，參加評選的作品必須是翻譯為英文、並在英國或愛爾蘭出版的長篇小說或短篇選集。獎金由作者與譯者均分，以彰顯翻譯的重要性。

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