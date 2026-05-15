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這頓飯900萬美元 巴菲特、柯瑞慈善午餐 神祕富豪搶到手

編譯季晶晶／綜合外電
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巴菲特的慈善午餐拍賣會周四結束，一位神秘買家豪砸9,000,100美元，搶下與他...
巴菲特的慈善午餐拍賣會周四結束，一位神秘買家豪砸9,000,100美元，搶下與他共餐的難得機會。圖為巴菲特2019年在波克夏股東會前接受媒體訪問。（美聯社）

與「股神」巴菲特和NBA巨星柯瑞吃一頓飯，要花多少錢？一場線上慈善拍賣剛剛結束，有位神祕買家豪砸9,000,100美元，搶下這個難得的機會。

這場在eBay網站進行、為期一周的拍賣周四結束，得標金額已確定，但得標者身分尚未曝光。

他將可以帶著最多七名賓客，於6月24日前往巴菲特旗下波克夏公司的總部所在地，內布拉斯加州奧馬哈市，與巴菲特共進午餐。金州勇士隊明星後衛、四屆NBA冠軍和兩屆年度MVP得主柯瑞，以及他的妻于、創業家兼食譜作家艾耶莎（Ayesha Curry）也將出席。

午餐拍賣收入將由兩家非營利組織平分。一家是舊金山的Glide基金會，專門幫助貧困、無家可歸與有藥物濫用問題的人；另一家是柯瑞夫婦創立的Eat. Learn. Play.基金會，致力推廣營養餐點以及兒童閱讀與運動習慣。

高齡95歲的巴菲特還將另外加碼，分別向兩家基金會捐出與得標金額相同的款項，使捐款總額達約2,700萬美元。

巴菲特支持Glide已超過20年，從2000年至2022年間，透過21場慈善拍賣，總共為該基金會募得約5,320萬美元。目前eBay慈善拍賣的最高得標金額紀錄，是2022年創下的1,900萬美元。

巴菲特已承諾，將幾乎全部剩餘財富捐作慈善用途。根據富比士估算，巴菲特目前身家約1,435億美元，相關慈善信託將由他的三名子女管理。

柯瑞 巴菲特 拍賣

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