別因趕時間就隨便吃 機場餐廳9個警訊要注意

旅行時難免需要在機場吃飯，但切勿因趕時間就隨便選個地方用餐，否則可能身體不適或生病。機場餐廳示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Connor Danylenko）

搭飛機旅行時難免需要在機場吃飯，但這不代表可以因為趕時間或圖方便就隨便食用航站內任何食物，畢竟誰都不想在旅行時發生「旅遊者腹瀉」（traveler's diarrhea），疾病管制與預防中心的數據指出，這種疾病會影響約30%至70%的旅客，具體比例取決於目的地。

為了避免在旅程中身體不適或要頻跑廁所，了解一些機場餐廳的「危險信號」非常重要，Mashed報導點出在機場餐廳用餐的九項危險信號，建議旅客牢記以避免腸胃不舒服或食物中毒。

1. 在繁忙飛行時段空蕩蕩的餐廳

一間餐廳生意門可羅雀，有可能是因為服務不好，也可能是因為食物品質不佳、乾淨程度差強人意，而一間生意不好的餐廳出餐量自然不多，食物的品質和新鮮度就令人懷疑，因此無論該店生意不好的原因是什麼，在航站內看到一間餐廳空無一人，是否要用餐絕對要考慮再三。

2. 預先做好的三明治、沙拉和壽司

在機場的商店和即食區購買餐點時需格外謹慎，因為食物中含有汙染物、微生物和病菌的風險往往比想像中高很多。食物必須存放於控制的溫度內預防細菌滋生，但機場的管理恐不如餐廳嚴謹，另外食物在進入機場前可能也需要等待較長時間接受檢查。

雖然實際發生的狀況不多，但熟食肉類、預先做好的沙拉等餐點可能會有李斯特菌，這種食源性細菌在低溫下也能存活，孕婦和65歲以上者需特別注意，這意謂需避免食用熟食肉類、冷切肉、預製沙拉和有加熟食肉的沙拉如鮪魚沙拉，預先切好的瓜類也可能有感染李斯特菌的風險。

3. 放在開放式冷藏櫃的食物

很多機場有沒有門的開放式冷藏櫃，讓旅客可以在趕路時快速拿取要購買的食物，但風險是可能會有客人把食物拿出來看了之後再放回去，食物暴露的溫度就有變化，短暫的溫度變化會讓食物更快變質。因此要購買冷藏櫃的食物時，建議買放在有門的冷藏櫃的食物，並盡量選擇放在冰箱中段甚至後段的食品，溫度較穩定。

4. 汽水機看起來髒髒的或下方托盤累積很多液體

比起罐裝汽水，有些人更喜歡汽水機的飲料，但在機場最好放棄這個想法，選擇罐裝或瓶裝飲料，因為汽水機可能會有細菌或其他讓人不適的汙染，特別是看起來髒髒的汽水機，若托盤內有液體累積，也可能成為黴菌或其他微生物的溫床。若執意取用汽水機的飲品，建議倒掉最初流出的幾盎司。

5. 黏黏的桌子、櫃台或菜單

餐廳中的任何地方包括地板，如果感覺黏糊糊的，通常表示該間餐廳衛生條件不太好，畢竟擦拭菜單、桌面和櫃檯是標準流程，如果餐廳沒有做到這一點，那其他地方的衛生可能也令人堪慮。

6. 無禮、蓬頭垢面、明顯生病的員工

不專業的員工有時反映管理階層的水平，邋遢骯髒的制服或服裝也充分說明餐廳的品質，若管理階層不在乎員工的制服整潔，那應該也不會太在意廚房是否髒亂。而員工抱病上班可能會傳播細菌和病毒，即使他們在處理食物時戴口罩和手套，也幾乎不可能完全阻止某些細菌的傳播。

7. 該區域有異味或臭味

如果食物攤位或餐廳所在的區域有異味，最好不要食用該店的食物，如果有濃厚的芳香劑或漂白水味道也不對勁，表示員工可能想掩蓋什麼，這可能是食物味道不佳的第一個警訊。

8. 冷藏櫃裡的食物看起來過期、起皺或變質

有時隨著時間推移或生意清淡時，食物可能會在保溫櫃或冷藏櫃裡待太久，若食物看起來已經過了最佳食用期，例如變乾、變硬或變黑，最好另外尋找新鮮的選擇，此外機場的食物價格通常不便宜，應該也不會有人希望把辛苦賺來的錢花在之後可能會讓自己的胃像被一塊石頭壓住的食物上。

9. 沒有成份標籤的包裝食品

有些國家會因為規定不同，機場會販售沒有貼標籤的包裝食物，大多數情況不會有問題，但出門在外仍須謹慎，還是盡量避免購買沒有成份及保存和製造時間標籤的食物，因為這樣會無法知道成分和製造或保存期限，對食物過敏的人來說尤為麻煩，因此仍建議選購有完整資訊標籤的食品。