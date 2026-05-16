網友激推十項好市多即食商品 這道一上桌被搶光

好市多販售的許多即食食品深受顧客喜愛，如起司通心粉、彩椒鑲肉等。好市多示意圖，與本新聞無關。(新華社)

好市多 （Costco ）的即食食品備受顧客喜愛，不少被認為CP值超高的商品來自即食區，不僅價格實惠，品質和口味也都很不錯。對部分顧客來說，預製食品不但能省去買菜、備料和烹煮的麻煩，還比叫外送便宜，是非常經濟實惠的選擇。Daily Meal報導根據網路上網友的評價，列出10項大受好評的好市多即食食品。

1. 彩椒鑲肉（Stuffed bell peppers）

科克蘭彩椒鑲肉有六個紅、橘和黃色的彩椒，餡料是牛絞肉和飯再加番茄醬，上面放上起司，味道很好，吃了也容易有飽足感；價格為每磅5至6元，重量通常3至4磅，平均一個彩椒約3.20元。

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2. 希臘烤肉捲餅組（Gyro kit）

這是一款地中海風味自行組裝的美食，有六個皮塔餅、牛肉和羊肉混合餡料、蔬菜、菲達起司及希臘沙律醬（tzatziki），可以直接吃，也有網友說把餅和肉煎一下更美味。

3. 牧羊人派（Shepherd's pie）

這款派實際上應被稱為「農舍派」（cottage pie），因為裡面的肉是牛肉而非羊肉，其他配料有紅蘿蔔、玉米、蘑菇、勃根地葡萄酒、奶油馬鈴薯等。網友說馬鈴薯香濃好吃，也有人裡面的牛肉量很足，派的價格單買牛肉都買不到。

4. 千層麵（Lasagna）

科克蘭千層麵很受顧客歡迎，有三層義大利麵、有牛肉和義大利香腸的濃郁番茄醬汁、瑞可塔起司，上面還有一層融化的莫札瑞拉起司，味道絕佳，網友說若加上擺盤客人根本吃不出這不是自製的。

5. 牛肉辣椒（Beef chili）

這是科克蘭季節性商品之一，在秋冬時上市，深受會員喜愛，調味好吃且食材配量豐富，有牛肉、洋蔥、辣椒、番茄，上面還有切達起司。

6. 雞肉街頭玉米餅（Chicken street tacos）

這個玉米餅套餐美味又很容易準備，適合家庭聚餐或帶到派對，可以做成12張玉米餅，餅皮新鮮耐嚼，雞肉鮮嫩口感佳。

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7. 奶油白醬雞肉義大利麵（Chicken alfredo）

這道菜約四人份，平均一人只要5元；除了價格實惠，顧客也對其味道讚不絕口，醬汁蒜香濃郁、口感滑順且均勻地裹住麵條，麵條口感勁道，不會因為醬汁而軟爛，雞肉份量十足。

8. 美式肉餅和馬鈴薯泥（Meatloaf and mashed potatoes）

預製肉餅和馬鈴薯泥聽起來很不誘人，但這份商品卻讓很多會員驚豔，介於燒烤醬和番茄醬之間的醬汁略帶甜味，和牛絞肉的調味很搭，肉餅底部微焦而有酥脆口感，馬鈴薯泥的調味也非常出色。

9. 起司通心粉（Mac and cheese）

這款起司通心粉每一口都能吃到濃郁的起司香，麵條柔軟但不軟爛，有網友說吃起來堪比自己做的通心粉，生日派對、節日聚餐都有人購買當成一道菜，每次都被客人快速清盤。

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▲ 影片來源：TikTok＠Christian Mulkey（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

10. 穀物和芹菜沙拉（Grain and celery salad）

富含多種營養食材，包括鷹嘴豆、藜麥、蔓越莓乾、羽衣甘藍、芹菜等，最後淋上蘋果醋油醋汁，可以單吃也可以當配菜，有網友說她會搭配好市多的烤雞一起吃，會讓人吃到欲罷不能。