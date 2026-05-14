下半年5生肖運勢翻轉 屬羊財運有轉機、他事業迎突破口

下半年5生肖運勢翻轉。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Maria Turkmani）

隨著時序即將邁入下半年，根據《搜狐》報導指出，生肖羊、猴、虎、兔、馬將迎來明顯轉運期。相較於上半年普遍面臨壓力與波折，包含事業受阻、財務不穩或人際消耗，下半年整體氣場轉變，被視為「由弱轉強」的重要階段，財運與機會同步釋放。

生肖羊：回報顯現 財運迎來關鍵轉機

屬羊者上半年多有付出與回報不對等的情況，工作成果不易被看見，副業發展亦較緩慢。不過進入下半年後，累積的經驗、人脈與能力開始轉化為實際收益。命理說法指出，將出現明顯進財節點，包括過去延遲的收入回流，以及新的合作機會上門，財務狀況逐步改善。

生肖猴：方向收斂 人際與財運同步回升

生肖猴上半年雖行動積極，但容易因方向分散導致成果有限，且在人際關係上可能出現誤判。下半年則被視為調整後的收穫期，判斷力提升、目標更明確，有助於集中資源發展。特別是在資訊或內容相關領域，可能帶來額外收益與合作機會，財運逐步回穩。

生肖虎：蓄勢待發 事業迎來突破時機

屬虎者上半年多處於觀望與準備階段，外在表現相對低調，但內部持續累積實力。下半年隨著整體運勢轉強，行動力與決策力同步提升，被視為適合主動出擊的時機。事業發展上，關鍵機會多來自果斷決策，一旦把握時機，有望出現超出預期的成果。

生肖兔：穩定成長 財運呈現長期累積

生肖兔上半年面臨方向不明的困境，財務表現多停留在基本收支平衡。進入下半年後，運勢轉為穩定上升，雖非爆發型成長，但收入逐步增加，發展方向也更加清晰。命理觀點指出，此階段重點在於持續累積與關鍵選擇，將影響未來數年發展。

生肖馬：本命年轉旺 多項運勢同步回升

屬馬者在本命年上半年多承受壓力，包括財務延遲、人際變動與方向不明等問題。下半年則被視為轉運關鍵期，原先受阻的事項逐步解決，並可能帶來新的合作機會與收入來源。此外，感情與人際關係亦有改善趨勢，整體運勢同步回暖。