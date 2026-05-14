餐廳最髒的地方就在眼前 專家點名這物品暗藏大量細菌

菜單經常被多人反覆翻閱，卻未必定期徹底消毒，而成為細菌傳播來源。餐廳示意圖，非新聞相關圖。（取材自pexels.com@Jep Gambardella ）

不少人到餐廳用餐時，會擔心餐具或食物衛生，但專家指出，餐廳裡最容易藏有細菌的物品之一，其實可能就是顧客每天都會接觸的菜單。由於菜單經常被多人反覆翻閱，卻未必定期徹底消毒，而成為細菌傳播來源。

赫芬頓郵報(HuffPost) 訪問微生物學家、細菌專家傑森·特羅(Jason Tetro)指出，許多餐廳雖然會定時擦拭桌面與座位，但菜單往往容易被忽略。尤其是塑膠護套或可重複使用的菜單，因為經常接觸顧客雙手，加上員工常以未徹底清潔的抹布反覆擦拭桌面與菜單，反而造成細菌交叉污染。

有研究曾在餐廳菜單表面發現大量細菌，包括可能導致腸胃不適的微生物。不過，特羅也強調，一般民眾不必因此過度恐慌，因為人體本身具備一定免疫能力，但若在接觸菜單後直接摸口鼻或進食，仍可能增加感染風險。

除了菜單之外，餐廳內其他高接觸區域，例如調味料瓶、桌面、兒童座椅與門把，也可能成為細菌聚集處。特羅表示，餐廳若未落實完整消毒程序，即使看起來乾淨，也不代表真正達到殺菌效果。

報導中並提到，許多人對消毒產品存在誤解，以為只要噴灑後立即擦乾，就能達到清潔效果。但事實上，多數消毒劑都需要一定「接觸時間」，也就是讓消毒液停留在物體表面一段時間，才能有效殺死細菌與病毒，若太快擦拭掉，消毒效果將大幅降低。

不同產品所需接觸時間各不相同，有些可能只需30秒，但有些則需要數分鐘。因此，業者應仔細閱讀產品標示，才能正確使用消毒用品。

此外，特羅也建議民眾，在餐廳點餐後可先清潔雙手，避免在翻閱菜單後直接拿取食物。現在很多餐廳提供電子菜單或QR Code點餐，也有助於降低接觸傳播風險。