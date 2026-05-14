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梅西、貝克漢躍上樂事洋芋片 加拿大推出4種世界盃限定口味

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梅西版本樂事洋芋片。（美聯社）
梅西版本樂事洋芋片。（美聯社）

2026美加墨世界盃倒數，洋芋片品牌「樂事」（Lay’s）在加拿大推出四款限量版洋芋片口味，每款口味皆以今年世界盃參賽國家為靈感，限定包裝印有梅西（Lionel Messi）、貝克漢（David Beckham）等五位球星，非常有收藏價值。

四種口味分別為：

• 以法國料理為靈感的「起司舒芙蕾（Cheese Soufflé）」口味，外包裝是梅西。

• 靈感來自阿根廷的「牛排佐青醬（Steak and Chimichurri）」口味，外包裝是貝克漢。

• 代表英國經典風味的「起司洋蔥（Cheese and Onion）」口味，外包裝是足球傳奇人物亨利（Thierry Henry）。

• 「培根肉汁起司薯條（Bacon Poutine）」口味，，外包裝是加拿大球員Richie Laryea與 Nathan Saliba。

所有產品已於5月中旬正式上市，為6月11日開幕的FIFA世界盃暖身。

樂事加拿大首席行銷長Shirley Mukerjea 表示：「世界盃對加拿大足球迷而言，是一生僅有一次的重要時刻，而 樂事希望用同樣特別的方式來紀念它。」

她補充說：「這些洋芋片包裝是加拿大球迷獨有的體驗。洋芋片不只是零食，更是這場歷史性體育盛事的收藏紀念品。我們非常自豪能將這份榮耀帶回加拿大。」

樂事加拿大推出四種世界盃限定洋芋片。（美聯社）
樂事加拿大推出四種世界盃限定洋芋片。（美聯社）

世界盃 梅西 加拿大

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