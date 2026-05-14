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川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇

川習會結束 用時2小時15分鐘 川普將遊北京天壇

總身價破1兆美元 川普創美國總統訪中國「最富代表團」

編譯盧思綸／即時報導
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川習會14日在北京登場，美方代表團包括貿易代表葛里爾、防長赫塞斯、財長貝森特、國...
川習會14日在北京登場，美方代表團包括貿易代表葛里爾、防長赫塞斯、財長貝森特、國務卿魯比歐，還有蘋果庫克、特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳等商界高層。(歐新社)

南華早報報導，美國總統川普此次訪中，帶來歷來最富有的美國訪中企業代表團，至少18名美國科技、金融與航太巨頭高層隨行，合計身價超過1.07兆美元，前三名依序為世界首富、特斯拉執行長馬斯克，AI晶片龍頭NVIDIA輝達執行長黃仁勳及黑石集團執行長蘇世民。

這凸顯即使美中關係持續緊張，美國企業界仍不願錯過中國這個龐大市場。分析指出，這些商界高層此行各有所圖，科技界高層盼取得中方承諾，確保稀土與其他關鍵礦產供應不中斷；金融業則希望中國進一步放寬市場准入限制。

輝達執行長黃仁勳14日在北京受訪表示，目前為止在中國進行的會談「非常順利」。特斯拉執行長馬斯克則表示，他希望這趟北京行能「完成許多好事」。蘋果執行長、即將轉任執行董事長的庫克，被問及這趟訪問進展如何時，也對媒體豎起大拇指回應。

根據富比世與美國證券交易委員會（SEC）文件統計，這次代表團總財富超過1.07兆美元，其中馬斯克個人資產高達8270億美元，占整個代表團總財富超過77%。

研究機構龍洲經訊分析指出，馬斯克此行目標之一，是爭取特斯拉無人駕駛計程車robotaxi在中國上路許可，同時推動旗下AI機器人在中國市場的銷售。

黃仁勳個人淨資產約1940億美元，在代表團中排名第二。輝達近年成為全球AI熱潮核心企業，但在中國市場面臨美國高階晶片出口限制。華府已允許輝達向中國出售H200晶片，須向美國政府繳納25%附加費，不過北京至今未有任何採購。

黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）也在代表團之列，個人淨資產約400億美元，排名第三。

龍洲經訊創始合夥人兼研究主管葛藝豪（Arthur Kroeber）認為，包括黑石、貝萊德、高盛、花旗、Visa與萬事達卡等金融巨頭，此行都希望中國進一步放寬金融市場准入限制。

另外，外界也關注波音可能爭取大型客機訂單。南華報導指出，波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）據傳希望與中方洽談最多500架客機交易。

亞洲協會政策研究所分析指出，這次隨川普訪中的美國企業高層陣容相當驚人，外界可能看到部分商業合作初步宣布；但由於不少企業高層是最後一刻才受邀加入代表團，時間可能不足以讓交易正式拍板。

黃仁勳 輝達 川普

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