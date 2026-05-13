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4血型女都有惡女因子 男人上鉤了她就不理不踩

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AB型女有時會露出像是在邀請對方靠近的態度，但下一秒卻突然變得冷淡，就像貓一樣難...
AB型女有時會露出像是在邀請對方靠近的態度，但下一秒卻突然變得冷淡，就像貓一樣難以捉摸，時而撒嬌、時而高冷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich ）

一提到「壞女人」，可能聯想到陷害或下毒那種電影情節出現的橋段，不過現實生活中，有些讓男人神魂顛倒、又難以捉摸的魅力女性，同樣帶點迷人的黑色趣味。每個人心中多少都藏著小心思，只要懂得善用不同的魅力，就能讓戀愛變得更加刺激有趣。日本媒體「占TV」解析，4種血型的女性各自屬於哪一種「惡女類型」。

A型

A型女性的個性細膩敏感，很在意別人如何看待自己，她們擅長在不同場合切換形象，在喜歡的男性面前，會表現得溫柔體貼、懂得稱讚對方，有時還會故意露出害羞的一面，努力扮演對方理想中的女性。

然而，這樣的形象往往並非真正的自己，久而久之，壓力便會逐漸累積。A型女表面上總是帶著微笑、維持完美女人的模樣，但私底下可能毒舌滿滿，把不滿一次宣洩出來。

B型

熱愛自我、凡事照自己步調前進的B型女性，她們會不知不覺把另一半拉進自己的節奏中，營造出一種「只能配合我」的氛圍。

當遇到煩惱時，B型女總會立刻找戀人商量，讓對方為自己忙前忙後，但等對方焦頭爛額時，她們又自行解決問題，留下戀人白忙一場。B型女很容易把男人捲入情緒漩渦裡，但本人通常毫無自覺。

O型

開朗又樂觀的O型女性，是標準「釣到魚後就不餵飼料」的惡女類型。在戀愛中，她們十分坦率，面對有好感的對象會積極進攻、熱情追求，在尚未成功之前，行動力與熱情都相當驚人。

然而，一旦正式交往後，O型女便放鬆下來，熱度也迅速下降，之後可能把重心轉向工作、興趣或其他事情，反而忽略了戀人的感受。

AB型

充滿神秘感、不輕易展現真實自我的AB型女性，由於觀察力敏銳，她們很擅長察覺對方想要什麼，也懂得如何抓住人心。

AB型女有時會露出像是在邀請對方靠近的態度，但下一秒卻突然變得冷淡，就像貓一樣難以捉摸，時而撒嬌、時而高冷，讓男性一步步深陷其中，無法自拔，可以說是最典型的「若即若離型惡女」。

血型

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