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餃子煮成「緊身衣」卻更好吃 網揭原因：薄皮夢中情餃

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網友分享使用市售餃子皮包的水餃，煮熟後外皮緊貼餡料、呈現「緊身衣」狀態。水餃示意...
網友分享使用市售餃子皮包的水餃，煮熟後外皮緊貼餡料、呈現「緊身衣」狀態。水餃示意圖。（圖為AI生成）

餃子是華人熱愛的小吃之一，無論作為正餐或點心都相當合適。一名在丹麥生活的華人網友「糯米大福團團」近日在小紅書發文詢問，為何使用市售餃子皮包的水餃，煮熟後外皮緊貼餡料、呈現「緊身衣」狀態，引發近500則留言討論。「糯米大福團團」表示，使用的是超市購買的現成餃子皮，並非手工擀製，懷疑是否與此有關。

貼文曝光後，多數網友一致認為，這種外觀其實與「皮薄餡多」有關，甚至被不少人視為理想狀態。有留言形容這類餃子「皺皮才好吃」，代表餡料飽滿、口感更佳，也有人直言「這種才是夢中情餃」。

針對成因，網友普遍指出，市售餃子皮多為機器壓製，厚度較薄、筋性較低，加上部分產品可能含鹼，吸水性與延展性不同，煮熟後不易膨脹，因而緊貼內餡。此外，若包餡時較緊密、內部空氣少，或蛋白質加熱後收縮，也會讓外皮呈現貼合狀態。

也有另一派觀點認為，手工擀製的餃子皮通常較厚、延展性佳，煮熟後較容易呈現圓鼓形狀；相較之下，機製薄皮則更容易出現「貼皮」效果。部分網友甚至建議，若不喜歡此口感，可改用手工擀皮或選擇較厚的餃子皮。

有趣的是，留言區幾乎一面倒對這種外觀給予正面評價。不少人表示，相較於「鼓鼓的水餃」，這類緊實餃子口感更紮實、不易進水，甚至有人會刻意將餃子放涼，讓外皮進一步收縮以提升風味。從此篇貼文討論可見，對許多饕客而言，「緊身衣餃子」反而象徵皮薄餡多、風味更佳，也成為另一種受歡迎的口感選擇。

餃子 小紅書

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