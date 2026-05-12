好市多園藝8種商品易搞混 草籽、肥料、盆栽土用途一次看

網友分享Costco常見園藝商品。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

不少華人 喜歡在自家院子進行園藝 活動，小紅書 網友「Linda姐在密歇根」整理好市多 (Costco)常見園藝商品，引發在美華人收藏討論。Linda提醒，貨架上的草籽、肥料與土壤名稱相似，功能卻不同，若買錯一袋，可能導致整季白忙。文中列出8種常見品項，說明用途、覆蓋面積與使用方式，幫助園藝新手避開誤用。

首先是「Scotts EZ Seed」，屬於草坪修補用三合一產品，包含草籽、肥料與保水層，25磅約可使用500至600平方英尺，適合局部禿塊，直接撒上並保持表面濕潤即可，但不適合大面積鋪草。第二款「Scotts Thick’R Lawn」則是草坪增密用，結合草籽、肥料與改土，48磅約可覆蓋4000平方英尺，適合讓整體草坪變密，而非單點補洞。

第三種「Scotts Lawn Food」是草坪養護肥料，約可覆蓋14000平方英尺，均勻撒完後澆水，可讓草坪更綠更厚，但不具除草功能。第四種「Scotts Weed & Feed」則是除草與施肥二合一，約可覆蓋14000平方英尺，建議在草坪微濕時使用，能同時除草與養草，但新播草坪不適合使用。

第五種「Preen」主打防雜草，22磅約可覆蓋3500平方英尺，撒完後需澆水，功能是阻止雜草發芽，對已長出的雜草無效。第六種「Miracle-Gro Shake’n Feed」是花卉與蔬菜可用的通用肥，直接撒在土表即可，Linda特別提醒這是肥料，不是土。

第七種「Miracle-Gro Potting Mix」為50QT盆栽土，適合種花、種菜及盆栽使用，不可用於草坪。第八種「Holly-tone」則是酸性植物肥，適合藍莓、杜鵑等喜酸植物。Linda也提醒，草坪應使用表土Topsoil，不是盆栽土Potting Mix。

留言區中，不少網友詢問禿地補草、雜草處理與盆栽土用途。Linda回應，若後院雜草多，不建議直接撒草籽，應先處理雜草，再使用增密款；「Potting Mix」則可用於韭菜、青蔥及室內盆栽。整體討論也提醒新手，補草看草籽、養草用肥料、有雜草選除草類、種花用盆栽土，才能避免買錯、用錯。