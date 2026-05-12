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半價會員、天天九折... 別錯過這些隱藏長者福利

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從食品雜貨到旅行、保險，很多業者提供年長者優惠或折扣。長者示意圖，非新聞當事者。...
從食品雜貨到旅行、保險，很多業者提供年長者優惠或折扣。長者示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

從零售、食品雜貨到旅行、保險，很多地方都有年長者優惠或折扣（senior discount），但很多長輩不了解自己可以享有哪些折扣，因為這些不會全部都公開宣傳，那些隱藏的優惠金額從大到小不等，會因所在的區域、收入和提供的公司而有不同。GO Banking Rates報導整理了年長者折扣，符合資格者可以算算自己每年能省多少錢。

有申請政府補助如俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」（SNAP）的長輩，可以五折購買原價要14.99元的亞馬遜Prime會員費，一個月為6.99元或一年84元，可用於線上購物，包括亞馬遜Prime指定商品的免運費服務。

若是退伍或現役軍人，本人和家人可以透過WeSalute+訂閱以8折購買CVS健康的商品，訂閱用戶可享CVS Health和Minute Clinic等品牌產品的折扣以及免運費優惠，但處方藥和禮物卡並未參與優惠活動。

「樂齡會」（AARP）會員費一年15元，但得到的回饋是這筆費用的好幾倍。會員訂閱沃爾瑪（Walmart）的訂閱服務Walmart+可以折40元，租車費用可以省下高達35%，在餐廳、保險、零售店、手機、旅館飯店、旅遊和處方藥等眾多領域有極高優惠；理財新聞網站Money Talks News報導，樂齡會會員在餐飲方面一年最多可省450元。

許多零售商會有每日年長者優惠或在每周特定日子有長輩優惠，每間店的做法不同。60歲以上的消費者每周三在Kohl's百貨消費可享有15%折扣，優惠只限於店內購買，網路不適用。55歲以上有Walgreens帳戶的消費者可於指定日期享有店面及線上購物20%折扣，日期依各店而不同。藝術品和手工藝品零售商Michaels提供有Michaels回饋卡（Rewards card）的55歲以上顧客每天於店面和線上購物享10%優惠。

參加紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage）的長輩可獲得食品補貼，補貼金額會存在預付卡中，金額隨保險公司而異，有些公司是每月提供25至75元的補助，一年300至900元，也有的公司是每季發放150至300元，每三個月發放一次，相當於一年600至1200元。

其他保險公司如聯合健康保險（UnitedHealthcare）提供參加紅藍卡優勢計畫者非處方藥福利，可用於購買非處方藥、食物和支付水電費帳單。

保險 亞馬遜 沃爾瑪 退休

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