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迎接世界盃 多倫多推出6款「足球主題保險套」免費索取

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保險套示意圖，非新聞所述圖案。（路透）
保險套示意圖，非新聞所述圖案。（路透）

2026美加墨世界盃足球賽僅剩不到一個月，預計將有超過30萬名球迷湧入多倫多，多倫多公共衛生局（Toronto Public Health，TPH）希望大家盡情享受賽事，同時也「別忘了做好保護措施」，並推出六款以足球為主題設計的保險套，免費索取。

這六款限量保險套設計包括：「Block those shots!（攔住那些射門！）」「What a finish!（漂亮收尾！）」「Peaches & Cream（蜜桃奶油）」。其中「Peaches & Cream」包裝還以桃子與茄子圖案搭配足球門，帶有明顯雙關意味。

▲ 圖片來源：X平台＠CTVToronto（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

上述保險套目前已於TPH四間健康診所免費提供，多倫多全市合作社區診所與相關機構也將同步發放。

TPH在官網表示：「無論你是去看足球賽、參加觀賽派對、夏日音樂節，還是出門狂歡，都請記得：保險套能保護你與伴侶的健康。」

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