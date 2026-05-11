退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

一對夫妻計畫退休後移居馬來西亞，希望過更舒適的生活，卻不知道是否能繼續領取社安金。退休夫妻示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

很多人在退休 後因收入減少且來源固定，開始過節儉的生活，為了能過得較舒適，有人選擇移居生活成本較低的國家，東南亞 國家就在選項中，但搬到海外生活需注意選擇的國家會影響能否繼續領取社安金 ，醫療保險和稅務問題也需留意，收拾行李前建議先諮詢財務顧問和稅務專家。

Moneywise報導，一名讀者投書財經新聞網站「市場觀察」（MarketWatch）的「幫幫我的退休生活」（Help Me Retire）專欄，表示他和妻子想搬到馬來西亞過退休生活，但他們需繼續領取社安金才能過更舒適的生活，他很需要那筆錢但不知道能不能繼續領，因此寫信到專欄尋求答案。

主持「幫幫我的退休生活」專欄的記者馬利托（Alessandra Malito）回覆，退休後移居海外的確還能領取社安福利，大多數情況下，社會安全局會繼續向搬到國外的退休人士發放社安金，但這取決於移居的國家，有許多友好國家，社安局甚至在社安金發放上合作，但也有例外狀況，移居古巴或北韓的美國公民就無法繼續領取社安金。

對於有資格領取社安金但不是美國公民的人，社安局也有相關規定。若想移居馬來西亞，在達到曾在美國工作並獲得至少40點社會安全積分，或在美國居住至少10年，或身為符合該條件的受扶養人或遺屬，可以以非美國公民的身分領取社安金。

除了社安金，醫療保險也是一個移居海外過退休生活時要考量的要點。若移居海外，紅藍卡（Medicare）通常不予承保，需要尋找其他醫療保險方案，其中一個選擇是透過安聯照護（Allianz Care）、信諾全球醫療保險（Cigna Global）和藍十字藍盾（Blue Cross Blue Shield）等公司購買國際醫療保險方案。

加入移居國家當地的醫療保險系統也是一個選項，例如泰國允許特定的非公民以較低的年費加入公共醫療保險；事實上很多國家都要求居民繳納健康保險費用。

至於銀行帳戶，建議開一個當地的戶頭，並保留至少一個美國的戶頭。特定國家會要求外籍居民開設銀行帳戶取得合法居住資格，而保留美國戶頭的話，收取社安金和其他收入比較方便，有必要時也可用於向美國的公司付款。

即使移居海外，若保留美國公民身分仍要繳納美國的聯邦稅和州稅。馬利托說，根據收入情況，社安金可能需繳稅，住在馬來西亞的美國僑民必須就其全球收入向美國報稅，使用「外國稅額扣抵」（Foreign Tax Credit）或「海外薪資所得免稅額」（Foreign Earned Income Exclusion）避免雙重課稅。

透過海外薪資所得免稅額，美國僑民可將海外收入從美國稅款中排除，避免雙重課稅，但這項免稅額不適用於退休金、退休收入和社安金，有些國家會從羅斯退休帳戶提取的資金課稅。

報導建議，退休後移居國外，在財務安排上尤其是稅務問題會非常複雜，打包行李前務必諮詢自己的財務顧問和稅務專家。馬利托說，在國外退休總是有很多需要考慮的事情，但話說回來，在美國退休也是如此。