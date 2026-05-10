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今年母親節花束變貴：兩打玫瑰價格平均要30美元

編譯王曉伯／即時報導
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母親節的開銷在快速增加之中。（新華社）
母親節的開銷在快速增加之中。（新華社）

母親節的開銷在快速增加之中，除了早午餐、禮物、賀卡之外，油價關稅使得鮮花從花圃到花店的運輸成本上漲，花束價格攀升。

在母親節當天送給母親或另一半的鮮花，在被紮成花束之前，要經過一套精密的供應鏈。一朵採摘自厄瓜多爾的玫瑰，先由貨機空運到邁阿密，再透過冷藏車配送到美國各地的批發商或超市。

但是今年，鮮花產業面臨額外的供應鏈難題，因為燃油價格上漲嚴重影響從中美洲和南美洲空運而來，再透過卡車運送到全國各地的鮮花。此外，由於關稅，進口鮮花、花瓶和絲帶的成本也增加了。

通常情況下，母親節前後鮮花價格會因為需求增加而上漲。但是商家現在都需面對運輸成本上漲的問題，這意味消費者購買鮮花要花更多的錢。

根據美國勞工統計局的最新數據，3月室內植物和花卉價格年增7.5%，超過了整體通膨率3.3%的漲幅。

母親節是Saga's Wholesale一年中最重要的日子之一，這家公司在洛杉磯花卉區銷售鮮花已有30多年歷史。 該公司的業務經理奎泰雷茲 (Marlene Gutierrez)表示，高昂的燃料價格正在影響公司。他說：「目前的燃油成本非常高，這影響了鮮花的價格。」

雖然玫瑰的價格會因出貨地點而異，但奎泰雷茲表示，兩打玫瑰的平均價格已經上漲到30美元左右，而去年同期為20美元，漲幅高達50%。

美國超過80%的切花依賴進口，其中大部分來自哥倫比亞。根據農業部統計，厄瓜多爾是第二大鮮花來源國。約90%的鮮花進口在運往美國各地之前，都會先經過邁阿密國際機場。

德州農工大學(Texas A&M University)國際花卉栽培學教授霍爾(Charlie Hall)表示，由於鮮花保鮮期短，這使得鮮花運輸更容易受到意外因素影響，例如油價飆升。他指出，航空燃油是進口鮮花供應鏈中僅次於勞動力成本的第二大驅動因素。而這最終會轉嫁到消費者手中花束裡的每一朵玫瑰上。

關稅也是一個重要因素。霍爾指出，美國和厄瓜多爾在3月簽署了一項貿易協定，但該協定尚未生效，這意味著玫瑰仍需繳納約15%的關稅。另一個主要的鮮花出口國荷蘭，其鮮花也面臨至少10%的關稅。

母親節 油價 關稅

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