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Z世代婚姻觀「高度不確定」寧願單身也不想給承諾

編譯陳律安／綜合外電
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有些Z世代對交友軟體也已感到疲乏。（美聯社）
有些Z世代對交友軟體也已感到疲乏。（美聯社）

皮尤研究中心最近可得的2023年數據顯示，美國18歲以上單身人口約有1.11億人，遠高於1990年的7000萬人，此外，中國今年第1季結婚登記169.7萬對，降至有紀錄以來最低，凸顯出即使在結婚旺季，新家庭的組建仍然持續疲軟，婚姻的吸引力日漸下降。

皮尤研究中心（Pew）表示，美國2019年結婚率下探140年來新低，此後也未全面回溫。過去幾年的稍微回升，原因可能是離婚率下滑以及壽命拉長。另據美國人口普查局的數據，截至去年12月，美國47%的家庭為結婚夫婦，較50年前銳減19個百分點。

對一些民眾來說，同居與婚姻並無太大差別。曼寧表示，一些伴侶認為同居與結婚差不多，有沒有名分不太重要，又或是原本想結婚，卻因為太忙而耽擱。

一些有結婚意願的女性則表示，對可選擇的對象感到失望，並且逐漸陷入「約會疲乏」。

一些男性對女性日漸希望找到完美伴侶感到壓力沉重。在博爾多科羅拉多大學任教的麥克葛羅爾仍保持單身，他說，在1960年代結婚時，不會期望對方能滿足所有需求，「但現在，這個人卻必須是你最好的朋友，要能訴說在生活與職場中的心裡話」。

Z世代的婚姻觀則可能是「高度不確定」。

22歲的加拿大古典聲樂家吉內夫拉，曾在多倫多大學的學生媒體撰文，探討她這一代人在婚姻議題的兩極化現象，「在我看來，1997至2012年間出生的Z世代，整體而言較規避風險」，「我們取得駕照的時間比過去更晚，也較少從事高風險行為，「這種風險趨避心態，將使Z世代延後，甚至乾脆避免說出『我願意』」。

但她也指出：「另一方面，Z世代中也有一群人，反而因為追求穩定而期待婚姻。從我與朋友的對話來看，我們其實已經對（交友軟體）左右滑來滑去的約會文化感到厭倦，渴望真正的承諾。」

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