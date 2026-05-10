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小滿4大禁忌曝光 命理師警告「別加班熬夜」 4生肖運勢兩樣情

記者賴香珊／南投即時報導
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工程師、加班示意圖。（AI生成）
工程師、加班示意圖。（AI生成）

5月21日（四）迎來節氣「小滿」，命理師柯柏成表示，小滿是充滿智慧的節氣，但有4大禁忌，不宜加班、避免熬夜、別露肚臍、忌隔夜菜少冷飲；而當天宜「多吃苦」，牛、雞2生肖走貴人運，豬、猴2生肖則當心，易和長輩或主管不對盤。

柯柏成指出，節氣「小滿」是夏季的第二個節氣，含義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟滿穗，每年5月21日或22日當太陽到達黃徑60°時為小滿，今年小滿落在農曆四月初五，也就是5月21日上午8時36分28秒交節氣，

而小滿是充滿智慧的節氣，因為二十四節氣裡只有小滿沒有大滿，人生小滿最好，因為天道忌滿、人道忌全，一如「易經．豐卦．彖曰」上說：「日盈時昃，月盈則食」，一但大滿就是等著大虧要來，凡事將滿未滿，才是人生最好的狀態。

柯柏成表示，小滿節氣有4大禁忌需避免，避免深夜還在熬夜，也不宜長時間坐戶外木頭，以免濕氣入體；避免穿露肚臍裝，以防寒氣入侵；氣溫升高食物易壞，最好不吃隔夜菜，少吃冷飲，以免腸胃不適；不宜加班，最晚9時前到回家。

他建議，民眾可把握小滿這天透過食補，吃對食物轉好運，遵循傳統智慧「多吃苦」，因為小滿濕熱，食苦能清熱解毒、降火氣，必吃苦瓜、芥菜、萵筍、油麥菜等苦菜，象徵從苦澀中提煉智慧與堅韌，轉化為精神財富，對運勢有加分效果。

另，小滿交節氣當天清晨5至7時，民眾可去居家或工作地北方公園散散步至少15分鐘，提升健康和貴人運，或在北方找個店喝杯咖啡，有助桃花人緣。

此外，屬牛、雞2生肖的人在小滿的貴人運不錯，事業學業上將有貴人接引或指導方向，尤其這兩生肖又是農曆八、十二月生的，這個貴人還會帶來財運；反觀，豬、猴2生肖要特別當心，容易和長輩或主管不對盤，溝通上要有點耐心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

工程師、加班示意圖。（AI生成）
工程師、加班示意圖。（AI生成）

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