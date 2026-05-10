廚房這處容易有螞蟻聚集但常被忽略 別忘定期清理

餐具抽屜通常位於流理台下方，烹飪和備餐時容易有食物碎屑掉入而引來螞蟻，是廚房中容易被忽略的螞蟻聚集熱點。廚房示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach ）

螞蟻雖然小，威脅性較低，但若出現在廚房時也很令人頭痛，而對付螞蟻最好的方式就是主動出擊，但在每天吸拖地板、擦拭流理檯面的同時，廚房裡有個地方是很容易被忽略，卻是容易招來螞蟻的地方，也就是餐具抽屜。

The Spruce報導，餐具抽屜成為容易引來螞蟻的熱點是因為其位置。在大多數廚房中，餐具抽屜的位置都在上方，意謂著就在雜亂的流理檯面下，如果在烹飪和準備上菜的時候都讓抽屜開著，食物碎屑就容易掉入，因此吸引螞蟻前來。

想杜絕餐具抽屜成螞蟻樂園，首先要做的就是在烹飪和準備將食物端上桌時讓抽屜保持關閉，避免碎屑掉入或湯汁濺入，用過的餐具放回抽屜前也要徹底清潔，如果能定期深度清理抽屜更好。

進行深度清潔時，先把全部餐具取出，用手持式吸塵器或接上軟管清潔抽屜，再把所有餐具放到洗碗機裡清洗，或用手徹底清洗。將餐具放回抽屜前，要確認所有餐具都是乾淨且都乾了。若抽屜容易聚積食物碎屑，建議每個月清潔；若家中有螞蟻入侵，建議每周清潔。

清理餐具抽屜外，檢查螞蟻從何處入侵也很重要。若有外門（exterior door），確保確實關閉，能防止外來入侵者。窗戶和窗台也可能是螞蟻入侵的入口，記得檢查窗台上沒有食物碎屑和殘渣。

用吸塵器打掃廚房地板時，很多人會忽略踢腳板，建議定期擦拭，讓上面沒有食物殘渣。家電下方也不能忽略，因為家電很難移動，導致下方容易成為食物殘渣和碎屑的聚集地，可以的話檢查冰箱、洗碗機、爐台下方，看是否因為有食物或殘渣碎屑掉落而成為螞蟻的樂園。