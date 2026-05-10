我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia黃仁勳勉勵畢業生：AI不會取代你 但善用AI的人可能會

藍莓買回家常發霉？專家稱有這1特徵不要買

廚房這處容易有螞蟻聚集但常被忽略 別忘定期清理

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
餐具抽屜通常位於流理台下方，烹飪和備餐時容易有食物碎屑掉入而引來螞蟻，是廚房中容...
餐具抽屜通常位於流理台下方，烹飪和備餐時容易有食物碎屑掉入而引來螞蟻，是廚房中容易被忽略的螞蟻聚集熱點。廚房示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach ）

螞蟻雖然小，威脅性較低，但若出現在廚房時也很令人頭痛，而對付螞蟻最好的方式就是主動出擊，但在每天吸拖地板、擦拭流理檯面的同時，廚房裡有個地方是很容易被忽略，卻是容易招來螞蟻的地方，也就是餐具抽屜。

The Spruce報導，餐具抽屜成為容易引來螞蟻的熱點是因為其位置。在大多數廚房中，餐具抽屜的位置都在上方，意謂著就在雜亂的流理檯面下，如果在烹飪和準備上菜的時候都讓抽屜開著，食物碎屑就容易掉入，因此吸引螞蟻前來。

想杜絕餐具抽屜成螞蟻樂園，首先要做的就是在烹飪和準備將食物端上桌時讓抽屜保持關閉，避免碎屑掉入或湯汁濺入，用過的餐具放回抽屜前也要徹底清潔，如果能定期深度清理抽屜更好。

進行深度清潔時，先把全部餐具取出，用手持式吸塵器或接上軟管清潔抽屜，再把所有餐具放到洗碗機裡清洗，或用手徹底清洗。將餐具放回抽屜前，要確認所有餐具都是乾淨且都乾了。若抽屜容易聚積食物碎屑，建議每個月清潔；若家中有螞蟻入侵，建議每周清潔。

清理餐具抽屜外，檢查螞蟻從何處入侵也很重要。若有外門（exterior door），確保確實關閉，能防止外來入侵者。窗戶和窗台也可能是螞蟻入侵的入口，記得檢查窗台上沒有食物碎屑和殘渣。

用吸塵器打掃廚房地板時，很多人會忽略踢腳板，建議定期擦拭，讓上面沒有食物殘渣。家電下方也不能忽略，因為家電很難移動，導致下方容易成為食物殘渣和碎屑的聚集地，可以的話檢查冰箱、洗碗機、爐台下方，看是否因為有食物或殘渣碎屑掉落而成為螞蟻的樂園。

上一則

今年母親節花束變貴：兩打玫瑰價格平均要30美元

下一則

理性不存在？12星座「情緒派」排行 他超沉得住氣、雙子說變就變

延伸閱讀

廚房水管老是漏水、堵塞？快看看是不是這些壞習慣導致

廚房水管老是漏水、堵塞？快看看是不是這些壞習慣導致
衣服洗好沒立刻曬、盆栽澆太多水...這些習慣都會讓家裡發霉

衣服洗好沒立刻曬、盆栽澆太多水...這些習慣都會讓家裡發霉
不僅是園藝好物 9個別丟咖啡渣的好理由

不僅是園藝好物 9個別丟咖啡渣的好理由
洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

熱門新聞

網友討論美國小費文化。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau）

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

2026-05-03 20:25
生肖馬在今年5月將迎來好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Artem Laletin）

這生肖5月迎「特大級喜事」 事業財運齊發、家運同步轉旺

2026-05-04 23:25
對摩羯座而言，吃苦正是對未來回報的一種投資，他們並不是毫無意義地受苦，而是屬於「策略型的拚命三郎」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

3星座天生勞碌命 別人的事他也一肩擔起

2026-05-08 23:25
41歲男子藍迪斯。(取自阿肯色州懷特郡警長辦公室)

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

2026-05-06 14:50
靠固定收入維生的退休人士若想省油錢，專家說可以考慮Honda Insight等四個車款。圖為Honda Insigh t2025年車款。 (美聯社)

燃油效率高又不貴 退休族想省油錢可考慮的四款車

2026-05-07 20:25
三星座被指較為自我，與其交往時容易感到壓力大。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Weder Soares Dos Santos ）

跟3星座交往壓力大 金牛重物質、他總是多變難穩定

2026-05-07 22:25

超人氣

更多 >
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛
他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆
紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音

紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音
南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？