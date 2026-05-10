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護理師全家退出雇主健保計畫 改投保別家月省近千元

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一位護理師認為原本的保險計畫自付額太高，決定退出改為較便宜的健康共享計畫，但這種...
一位護理師認為原本的保險計畫自付額太高，決定退出改為較便宜的健康共享計畫，但這種計畫並非正式保險，有一定風險。護理師示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

職場健康保險是許多人求職時看重的福利之一，但隨著自付額逐年增加，一位護理師突發奇想，決定退出原本雇主的保險計畫，轉為加入費用較便宜的共享健康保險合作社，每個月保費能省下將近一千元。不過這類計畫並非受法律管轄的保險，有可能遇到無法理賠的狀況，退出原本保險前務必仔細衡量得失。

Moneywise報導，根據市場調查公司Talker Research去年十二月為醫療服務供應商Oscar Health進行的一項調查顯示，職場健康保險計畫仍是美國人在考慮轉換工作時最重視的因素。另外根據 Indeed的2025年職場洞察調查，健康保險與休假天數並列為最受歡迎的雇主贊助福利。

然而，員工保險所支付的金額正逐漸攀升。根據醫療研究組織凱瑟家庭基金會（KFF）的統計，2025年單身者平均支付的保費為9235元，較前一年增加5%；同時，家庭保險的平均費用為2萬6993元，較前一年增加6%，過去五年內則增長了26%。

一位三名孩子的母親，33歲的巴爾塞扎克（Jessica Balcerzak）說，她在2025年選擇退出雇主的保險計畫，並表示花費太高，而且因為家人都很健康，根本用不到。她自己正好就是護理師，很希望能從辛勤工作的醫療保健體系中獲得一些福利。

巴爾塞扎克在紐約州水牛城任職的醫院雇主承擔了她55%的健康保險保費，而她每兩周需自付 585元。但她認為，這筆每年1萬5210元的費用，若存入高收益儲蓄帳戶或用於償還家庭債務，會是更好的選擇。

因此，巴爾塞扎克和丈夫轉而加入了一家名為「錫安健康共享」（Zion HealthShare）的醫療費用分攤合作社，每月保費只需297元。兩人還為孩子投保由州政府贊助的保險計畫Child Health Plus，根據家庭收入，每位孩子的月保費介於15至60元之間。巴爾塞扎克表示，現在他們全家每月的醫療保險支出總共減少970元。

凱瑟家庭基金會的數據顯示，選擇加入雇主提供的健康保險計畫的勞工比例有些微下降，從2020年的64%降至2025年的61%，而2001年時該比例曾高達70%。堪薩斯城醫療顧問克利里（Myranda Cleary）表示，這是時代變遷的徵兆。目前情況確實非常糟糕，各項開支全面上漲，原本直接續保的人現在也開始精打細算，審視日常開支中的每一分錢。

相較於保險保費，健康共享計畫的每月費用較低，但嚴格來說，這類計畫並非保險，因此不受州法及聯邦法律規範。另外無論繳納多少費用，都無法保證理賠，而是由會員決定。富比士（Forbes）一項針對聯邦醫療保險（medicare）替代方案的評論表示，健康共享計畫往往遵循宗教價值觀，而「非聖經式生活方式和選擇」相關的醫療費用可能會拒絕理賠。

巴爾塞扎克目前所屬的「錫安健康共享計畫」確實將心理健康治療列為「不符合共享資格的費用」之一。其他不符合的項目包括過敏治療、糖尿病藥物及用品、牙齒清潔、視力矯正器具（眼鏡與隱形眼鏡）、神經多樣性（如自閉症、注意力不足過動症）的評估與治療，以及「慢性病情，可能視為狀況穩定」的醫療需求。

如果正在考慮放棄雇主提供的保險計畫，轉而選擇替代方案，務必先評估能省下多少費用，同時也要考量可能因此失去的保險範圍，以及日後必須全額自費承擔的開銷。

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