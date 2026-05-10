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31歲男經營「1副業」年收破5萬美元：每周只花4小時

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
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販賣機24小時營運，意味著「睡覺時都在賺錢」，是不少人的副業首選。(路透)
販賣機24小時營運，意味著「睡覺時都在賺錢」，是不少人的副業首選。(路透)

生活物價攀升，一份薪水不夠用。蘇格蘭一名31歲男子看中「經營販賣機」的市場潛力，以此為副業，短短10個月就回本。經過幾年的穩定發展，他如今每週僅花4、5小時，每年就可賺進4.3萬（英鎊，下同，約5.8萬美元）。

販賣機10個月回本

英媒每日鏡報（Daily Mirror）報導，31歲男子沙巴茲（Shabaz Khan）2023年起，開始察覺生活成本上漲，逐漸被日常開銷吞噬，便開始尋找能增加收入的副業。當時他注意到自動販賣機的市場潛力，花費8個月研究相關產業後，去年4月花費2400英鎊購買第一台販賣機。

沙巴茲額外投資400英鎊進行補貨作業，成立自家品牌「SnackZone Vending」，首月營收就高達854英鎊。最終短短10個月，沙巴茲不僅成功回本，還將營收持續投資，目前擁有6台販賣機，分布在多個據點。

每周4小時 年營收上看1萬英鎊

沙巴茲預估，一台販賣機的年營收可突破1萬英鎊，目前整體業務的年營收上看4.3萬英鎊，而且販賣機24小時意味著「睡覺時都在賺錢」。對於副業的驚人成效，沙巴茲坦言初期面臨庫存管理、商品銷售判斷等挑戰，但隨著經驗累積，營運逐漸穩定，未來將進一步擴展據點。

如今沙巴茲仍持續投入在原本的正職，每周花4、5小時進行補貨與管理，且單次補貨時間不到10分鐘，時間運用彈性充足。沙巴茲表示：「並非為了賺大錢而創業，我很喜歡現在的工作（正職），只是想找個副業，擁有一份額外收入，嘗試不同的經營模式。」

睡覺都能賺！31歲男經營「1副業」年收184萬：每週只花4小時

TVBS新聞網

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