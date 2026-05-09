「穿著PRADA的惡魔2」片酬曝光 安海瑟薇暴漲20倍、梅姨一舉動超大器

梅莉史翠普和安海瑟薇暌違20年再度合作「穿著PRADA的惡魔2」。(美聯社)

經典時尚電影續集「穿著PRADA的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）全球票房便強勢開紅盤，外界看好有望超越首集3.26億美元的成績。除了劇情與角色掀起熱議，片中主演群的驚人片酬也成為外界關注焦點。

根據歐美娛樂媒體「Variety」報導，梅莉史翠普這次演出續集，片酬高達1250萬美元。不過令人意外的是，身為靈魂人物「米蘭達」的她，並未獨拿最高待遇，而是選擇與安海瑟薇、艾蜜莉布朗採取「同酬」模式。

報導指出，梅莉史翠普此次展現十足氣度，即使她在海報、宣傳與演職員排序中穩居第一位，仍主動同意與兩位主要演員領取相同片酬，也象徵她認同這部作品是3位女主角共同撐起的成功。

除了約1250萬美元的保底酬勞外，3位女星還簽下票房分紅條款。以目前票房表現推估，每人至少還能額外進帳800萬美元，等於每位主演最終收入上看約2050萬美元。

對比首集時的片酬，現在3人的身價已翻倍。當年安海瑟薇片酬僅約百萬美元出頭，艾蜜莉布朗甚至不到百萬美元；如今兩人收入直接暴漲超過20倍。而梅莉史翠普當年片酬約400萬至500萬美元，這次同樣大幅提升，再度展現影壇天后的驚人市場價值。