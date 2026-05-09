小黃瓜、向日葵買幼苗反而長不好 10種植物現在播下種子最划算

五月氣候溫暖，是種植多種食用植物的季節，但豆類、櫛瓜等植物直接播種會比移植幼苗漲得更好。小黃瓜示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@dp singh Bhullar）

每逢五月，不少人會到當地的苗圃花8或12元，甚至15元從當地苗圃購買一組六盆植物，但其實改成直接種植種子，植物不僅會生長得更好，成本更低、速度也更快。豆類、小黃瓜、櫛瓜、豌豆和向日葵等多種植物經過移植後，生長狀況反而會變差；所以購買幼苗移植不僅要多花錢，植物也要花更久時間成長至結果，浪費了寶貴的生長黃金期間。

Backyard Garden Lover報導，五月是暖季作物直接播種的主要時機。根據種苗公司Sandia Seed，五月和六月是一年中白晝時間最長的月份，新播下的種子提供天然能量優勢；全國多地的土壤溫度終於達到華氏60度以上，讓暖季種子可以穩定發芽，不會在溫度過低的土壤裡腐爛。以下是10種適合在五月立刻播種的植物，花一個下午種下種子，就能省下至少100元的移植費用，還能獲得更豐碩的收成。

1. 豆類

根據種子公司Botanical Interests，大部分矮生豆（Bush Bean）播種55到60天後就能收成，在五月溫暖的土壤裡7到10天就能穩定發芽。一包種子價格大約3到5元，可以填滿4乘8的架高菜園，若改成購買種苗需要多花至少25元，但豆類植物既不須移植，也不能適應這一種植方式。

豆類植物根系對於干擾的耐受度很低，移植的幼苗通常需要兩周適應環境，而同一天播種的植株可以迅速追上，甚至超過幼苗的生長進度。待土壤溫度穩定達到華氏60度（約攝氏16度）時，即可播種矮生豆，播種深度約1英寸，植株間距為3至4英寸。

2. 櫛瓜

櫛瓜（夏南瓜）最適合在五月時直接播種到土裡，而盆栽的節瓜苗在移植後通常需要時間恢復，可能整個六月都會停滯生長；而五月播種的櫛瓜長出第一片本葉後就能充分享受夏日陽光。

一株健康的櫛瓜一季就能結出超過10磅的果實，花3元買一包種子種出來的櫛瓜，能輕鬆取代超市裡價值50元以上的蔬果。每座土丘播種兩到三顆種子，待幼苗長大後留下最健壯的植株，並採取低頻率但澆透的澆水原則，豐收的果實既能分送鄰居，還能減少自己的雜貨開銷。

3. 小黃瓜

園藝 公司Park Seed說，小黃瓜屬於不耐移植的植物，直接播種長得最好，因為移動過程中的根部損傷往往無法完全恢復原有的生長活力，結果在苗圃購買時更貴的幼苗，收成不僅較少，產量也較低。

等到五月中旬，大部分地區的土壤溫度達華氏60度，就可播種到土丘內，深度約1英寸。黃瓜從直接播種到成熟只需50至65天，代表若在五月播種，七月就能享用新鮮的黃瓜，與移植育苗的生長周期相同，但不用擔心被價格嚇到，或是移植後生長停滯的問題。

4. 百日菊（Zinnia）

園藝網站Gardening Know How指出，百日菊在溫暖的環境下數天內即可發芽，數周後便開始開花，綻放出鮮豔的粉紅、橘色和紅色花朵，且花期持續至霜降為止。植株修剪越多、開得越盛。

一包混合種子的百日菊便能填滿整片花圃，還能提供數個月的切花。百日菊對貓狗無毒，是養寵家庭最安全的選擇之一。等最後一次霜凍過後，即可在全日照環境下直接播種，開花旺盛的百日菊無須擔心疏苗問題。

五月氣候溫暖，是種植多種食用植物的季節，但豆類、櫛瓜等植物直接播種會比移植幼苗漲得更好。百日菊示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Leslie Cross）

5. 旱金蓮（Nasturtium）

根據園藝網站Homes and Gardens，旱金蓮可在五月直接播種，而且是播種生長最穩定的植物之一，苗圃很少提及旱金蓮不僅能驅散蚜蟲、吸引授粉動物，而且花朵可以食用，辛辣口感能為沙拉增添風味。

旱金蓮的照顧成本幾乎為零，在貧瘠的土壤中也能茁壯生長，且無需施肥。將種子播種於全日照至半陰處，深度約一英寸，之後不需要特別照料。

6. 向日葵

向日葵主根生長速度很快，並會形成專屬的結構，一旦移植就會破壞整個根系。種子公司Johnny’s Selected Seeds說，在五月溫暖的土壤中，向日葵只需7至10天即可發芽。除了美麗的花朵，向日葵也能吸引授粉動物，有益整個花園生長，而種子能成為鳥類秋冬的糧食；同時也能作為絕佳切花材料。一包種子只要3至4元，便能種出一排10至15株向日葵。趁著五月土壤狀態最佳、有利於快速發芽時，將種子播種於全日照處，深度約1英寸、間隔6英寸。

7. 小蘿蔔

小型蘿蔔種植30天後就能採收，不過一旦氣溫攀升至華氏70度以上，蘿蔔便會抽薹並纖維化，代表五月是最後播種的機會。將種子播種於半英寸深處，待幼苗長出後疏苗，每株苗相距2英寸，並保持土壤濕潤。巧妙利用園地的其中一種方法，是將小蘿蔔種植在南瓜或小黃瓜等生長較慢的作物之間；在鄰近作物需要更多空間前就能收成小蘿蔔，且每包種子價格僅約2元。

8. 大波斯菊

波斯菊在貧瘠的土壤中反而開得更茂盛，若澆水過多或施肥過量，會導致植株長出過多葉子，大幅減少花朵數量。五月時，直接將波斯菊種子播種於陽光充足、土壤質地適中甚至偏沙質的場所，並且不要過度照料。波斯菊發芽、生長迅速，在氣候較溫暖的地區還會自行產生種子，不須干預，來年就會重新綻放。

9. 豌豆

移植的豌豆生長會停滯，直接播種的豌豆則攀爬茁壯。風味上也有差異，五月較涼爽的氣溫下生長的豌豆，豆莢比在夏季高溫下種植的豌豆更甜、更嫩。

將豌豆種在棚架或圍籬附近約1英寸深處，因為其藤蔓幾乎會立刻纏繞在支撐結構上。若想自然地錯開收成時間，在同一天播種矮生品種與標準品種，因為矮生品種會先成熟，標準品種在數周後才會成熟，就可自然延長收成期。

10. 萵苣

萵苣從播種到收成只需30天。一包種子約需2到3元，足以種出一個家庭在超市每周花費4至6元購買的生菜份量，且能持續供應數月。

播種時別種太深，深度僅需1/8至1/4英寸，並選擇午後有遮蔭的地點以延緩抽薹。在六月初之前每兩周輪作播種，就能持續收成新鮮生菜。許多園藝愛好者嘗試過後，都不用再購買袋裝沙拉，根據採購頻率，整個生長季可省下200元以上。