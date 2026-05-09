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世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

中央社蘇黎世專電
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蘇黎世中央車站是袋型車站，火車駛入後，月台前端如同起跑線，列車齊頭排列。出入月台...
蘇黎世中央車站是袋型車站，火車駛入後，月台前端如同起跑線，列車齊頭排列。出入月台並不設置刷卡閘門，通行方便。(中央社)

據英國旅遊保險公司ALLClear排名，瑞士蘇黎世中央車站從旅客休息室、餐飲選擇、購物場所、乘客評價以及附近豪華飯店數量的評比中，在全球40個大型火車站中勝出。瑞士廣播電視台（SRF）以「蘇黎世擊敗日本」為標題，展現獲獎的驕傲。

全球各地的大型火車站中，從阿姆斯特丹、羅馬和倫敦等歐洲主要城市到日本和北美的熱門目的地都列入評分。

總分100分，蘇黎世中央車站以83分的成績位居榜首。評比中，第二名到第五名分別為日本的大阪、京都和東京，第五名則是加拿大的多倫多車站，台北車站則獲第20名。

瑞士廣播電視台（SRF）更以「蘇黎世擊敗日本」為標題，展現獲獎的驕傲。

如何定義豪華火車站，ALLClear的網頁顯示多項標準為：貴賓休息室中配備禮賓服務或行李服務的頭等艙或高級候車休息室、方圓0.5英里內高級餐廳的數量和品質、車站內及其周邊零售店的數量、一般旅客滿意度皆有4顆星及以上評價、車站方圓0.5英里內4星級和5星級飯店的數量等。

瑞士各大車站都有穿黃背心的旅遊諮詢人員，機動提供旅客到站後的諮詢服務；螢光綠的為...
瑞士各大車站都有穿黃背心的旅遊諮詢人員，機動提供旅客到站後的諮詢服務；螢光綠的為保全人員，隨身配有防身噴霧與對講機等裝備，維持車站與車內的秩序與安全；橘色背心為清潔人員，保持站內清潔。(中央社)

居住瑞士的民眾游蕙嘉接受中央社採訪表示，全瑞士車站整體空間很舒服乾淨，特別是廁所相當清潔，即使要付費也很值得。有別於其他國家，瑞士的大型火車站月台不設閘門，進出方便。有的歐洲大城的火車站，因為閘門刷票的關係，進入月台的旅客時常大排長龍，會造成旅客趕車的壓力。

常出差於德國與瑞士的民眾陳思妤向中央社表示，德國國鐵在各大火車站都設有頭等艙乘客的禮賓休息室，內裝豪華，餐點豐富，進入前須出示車票。一等艙也有不同票種，從基本票種到最高階票種有七到十倍的價差，買最高等票種的國鐵會員可免費享受餐飲服務，尊榮禮遇令人難忘。

記者走訪蘇黎世中央車站，站內的旅客服務中心表示，瑞士國鐵並無為頭等艙設計禮賓室和提供特殊服務。車站內的所有高級餐廳與酒吧都對所有旅客開放，並無票種差別。

蘇黎世中央車站（圖中左上角）四通八達，有直接開往德法奧義各國的快車，連結歐洲各國...
蘇黎世中央車站（圖中左上角）四通八達，有直接開往德法奧義各國的快車，連結歐洲各國。並位在市區精華地段，距離蘇黎世湖（圖中右上角）僅有15分鐘的徒步路程。(中央社)

瑞士 中央車站 日本

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