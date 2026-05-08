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3星座天生勞碌命 別人的事他也一肩擔起

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對摩羯座而言，吃苦正是對未來回報的一種投資，他們並不是毫無意義地受苦，而是屬於「...
對摩羯座而言，吃苦正是對未來回報的一種投資，他們並不是毫無意義地受苦，而是屬於「策略型的拚命三郎」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

這個世界上，有些人非常努力，歷經比別人多好幾倍的辛苦，才能克服重重困難；也有人表面看起來輕鬆自在，其實背後經歷了許多不為人知的艱辛。主動承擔與強烈責任感並不是壞事，但若總是把所有事情攬在自己身上，忽略了自身的負荷與情緒，就容易陷入過度內耗，讓身心逐漸疲憊。懂得適時劃清界限、適度放鬆與排解壓力，才能在照顧他人的同時，也照顧好自己。日本媒體「占TV」文章解析，有三星座把「吃苦當吃補」，為美好的目標勤勉前進。

第3名：天蠍座

天蠍座擁有非常強大的忍耐力，他們不把辛苦當一回事，總是默默忍耐過頭，背負比別人沉重的勞累，也可以說他們不懂得偷懶取巧。例如當同學們隨便敷衍作業時，天蠍座會一個人默默留下來，一點一滴地努力做到最後。

不過，這些日積月累的付出會成為天蠍座的養分，曾經吃過的苦絕對不會白費，最終收穫甜美的果實。

第2名：摩羯座

摩羯座是主動背負辛勞的類型，因為他們知道，在辛苦的盡頭有榮耀正在閃耀。他們靠著努力與忍耐，朝著更高更遠的目標邁進，「比別人多吃一倍的苦，就能過上比別人好一倍的生活；如果付出三倍努力，就能得到三倍回報！」

對摩羯座而言，吃苦正是對未來回報的一種投資，他們並不是毫無意義地受苦，而是屬於「策略型的拚命三郎」。

第1名：處女座

處女座勤奮又努力，個性溫柔且很會照顧人，因此常常連別人的重擔也背在自己身上。例如代替放任不管的父母照顧兄弟姊妹、幫忙分擔同事的工作，或被拜託處理沒有人想做的社區事務等等。

由於他們是完美主義者，既然答應接下工作，就會覺得必須做到最好，不知不覺把自己逼得愈來愈緊。即使很辛苦，也不願意讓別人看出來，可說是天生的勞碌命。

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