蘇軾有147首歌、李白被當「歌手」出道？網友：快開演唱會

根據中國的音樂平台，蘇軾作詞作品有147首。(取材自紫牛新聞)

有中國網友曬出某音樂平台的截圖，顯示蘇軾作為「歌手」被收錄了，作詞作品有147首，甚至還有4000多「粉絲。網友配文「他老人家知道他有147首歌嗎」，帖子一發出，吸引來一片好奇的圍觀者。

紫牛新聞報導，有網友發現，不只是蘇軾，很多詩人都已經「出道」了，成了年輕人追捧的「古風頂流音樂人」。

比如，李白有42首作品，2100多粉絲，白居易粉絲數更是達到了9800多。這些古代詩人為何以「歌手」身分出道？原來是因為今天有歌曲改編用了他們的詞，這些詩人就被平台收錄為作詞者。

像是蘇軾的「明月幾時有」，從鄧麗君、王菲 傳唱數十年的「但願人長久」，到周深唱遍大江南北的「光亮」，他的詞作被一代又一代音樂人譜曲重唱。每一次歌手改編，都會給蘇軾的作品「+1」。

詩仙李白也憑著42首作詞作品、2000+粉絲的成績，穩穩占據古風音樂人一席之地。「將進酒」、「蜀道難」被反覆改編傳唱，就連李榮浩的一句「要是能重來，我要選李白」，都能讓他的名字在華語樂壇刷屏十餘年。

白居易的「長恨歌」、「琵琶行」被改編成數十個音樂版本，千年前寫盡人間悲歡的文字，如今依舊能在旋律裡戳中人心。

千古第一才女李清照，憑著一首「如夢令」出圈，改編的「知否知否」成了國民級金曲，「知否知否，應是綠肥紅瘦」一句，幾乎人人都能哼唱兩句。她的音樂人主頁裡，也收錄了27首改編作品，千年前獨立清醒的風骨，讓她成了無數當代女生的精神榜樣。

這也證明這些詩人的作品穿越時空，哪怕今天，他們的詞作在「華語樂壇」依然能打。有網友笑稱「快開演唱會，聽大文豪們同台！」