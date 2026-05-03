我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

「一邊尖叫 一邊逃命」德州公寓派對槍擊 2死10傷 槍手在逃

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友討論美國小費文化。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ya...
網友討論美國小費文化。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau）

美國小費文化長期受到討論，小紅書網友「中年遲到的追夢人」自稱在美從事服務業，他分享自身觀察，指出小費並非完全取決於運氣，而是與客人當下感受、需求與互動經驗有關。貼文引發網友熱議，不少人認為，曾從事服務業者、年長顧客或重視服務體驗的人，往往更能理解小費對服務人員的意義。

「中年遲到的追夢人」表示，自己過去也以為小費多寡難以預測，但工作久後發現，有些客人從互動中便能看出給小費意願。其中第一類是帶孩子的顧客。她舉例，曾有一名母親帶著哭鬧孩子點餐，情緒明顯疲憊，她主動拿了一個幸運餅乾安撫孩子，對方立刻鬆了一口氣，並在結帳時投入小費，表示這項協助「真的幫了大忙」。「中年遲到的追夢人」認為，顧客在意的不只是餐點，而是被理解與被幫助的感受。

第二類則是第一次來店、對環境不熟悉的客人。「中年遲到的追夢人」指出，這類顧客通常對菜單與流程較不確定，若服務人員能多解釋、耐心引導，協助對方找到真正想要的選項，便能降低其決策壓力，進而提升好感。

第三類是能自然聊天的顧客，當互動氣氛輕鬆、雙方建立連結後，信任感提高，小費機率也會增加。

留言區中，不少網友補充，最願意給小費的人往往是服務業從業者或曾有相關經驗者，因為他們更能體會小費不只是收入，也代表對服務的認可與尊重。有網友表示，自己外食通常以20%作為基本小費；也有人提到，曾做過服務生後，外出用餐時更願意主動給小費。

不過，小費制度本身也引發爭議。部分網友認為，小費容易形成心理壓力與道德綁架，寧可餐廳直接把服務費納入菜價，讓價格更透明。也有服務業從業者表示，若能改為合理固定薪資，服務人員不必因顧客是否給小費而內耗。

小紅書 華人 小費

上一則

女性捧場「穿著Prada的惡魔2」踢走「麥可」 登上賣座冠軍

延伸閱讀

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
AI老闆操辦一切 這家舊金山選物店從採購、雇人到結帳全不是真人

AI老闆操辦一切 這家舊金山選物店從採購、雇人到結帳全不是真人
中美居家花費差異大 老美偏愛氛圍感、華人最重視這點

中美居家花費差異大 老美偏愛氛圍感、華人最重視這點
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

熱門新聞

屬馬者進入5月後，人際支持成為重要助力，透過朋友引介，有機會拓展客戶來源與合作管道，進一步擴大市場版圖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫

2026-04-30 22:26
洗衣機內部的潮濕環境若未妥善處理，容易累積洗劑殘留與皮脂污垢，進而加速發霉。示意圖。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

2026-04-27 22:25
《搜狐網》點名3個生肖，晚年更懂得用最少力氣創造最大收益，越活越富足。示意圖／AI生成

越老越有錢…3生肖晚年財運炸裂 屬雞強勢奪第一

2026-04-27 13:45
屬兔者可能透過娛樂或額外活動獲得收益，使財務來源更加多元。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio）

收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」

2026-04-26 00:25
霍頓說，無論是走路還是跑步，GTS 23鞋底額外的避震和加厚設計都讓她覺得自己彷彿在路面上漂浮。運動示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Freek Wolsink ）

這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

2026-05-01 22:25
IKEA新推出LÄNGDHOPP拉出式書桌，下面部分的書桌桌腳有滑輪，可拉動移動，不用時可推進上面部分下方，節省空間。IKEA示意圖，與本新聞無關。(路透)

IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域

2026-04-29 18:25

超人氣

更多 >
伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事
華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」
中國機器人「大鬧」美航班 引延誤 令人莞爾

中國機器人「大鬧」美航班 引延誤 令人莞爾
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
華婦卡魚刺 就醫苦等24小時 醫師一句話讓她無奈

華婦卡魚刺 就醫苦等24小時 醫師一句話讓她無奈