周杰倫傳買下澳洲百年豪宅 整棟拆掉重建、布局頂級學區

周杰倫等不到方文山，自己寫了新歌「誰稀罕」。（圖／杰威爾音樂提供）

華語天王周杰倫 財力再刷新外界想像！近年在台灣早已坐擁台北市信義區、仁愛路等精華地段豪宅，如今更把版圖拓展到海外，傳出豪砸近5000萬澳幣(約3572萬美元)，直接入手澳洲 墨爾本頂級豪宅莊園，出手之闊綽再度震撼市場。

這座位於富人區Toorak的百年莊園，占地超過千坪，地段坐落當地知名的「權力大道」聖喬治路，不僅是豪宅指標，更被視為頂級學區 核心。據聞周杰倫此番置產，主要是為了3名子女未來在澳洲就學提前布局，展現超前部署的「富豪級父愛」。

不過真正讓外界驚掉下巴的，還不是價格，而是他的下一步計畫是整棟拆掉重建。這座原本擁有7房9衛、大理石裝潢與泳池、健身房等頂級配備的百年豪宅，在周杰倫眼中似乎只是「地皮」，豪氣作風連澳洲電視台都專題報導，直呼這筆交易等同「花錢買地」。

他的置產版圖，更是堪稱娛樂圈天花板。從台北「文華苑」、「和平大苑」、「信義聯勤」到西門町店面，每一筆都是億元起跳，如今再加上海外豪宅布局，周杰倫的房產帝國持續擴張，財力幾乎沒有天花板。對於購入澳洲豪宅莊園一事，杰威爾暫時未有回應。