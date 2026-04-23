好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味

美食文章撰稿人Garrett Palm推薦11款必買的好市多國際食品。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

好市多 （Costco ）在美各分店商品琳瑯滿目，來自各國的商品也種類眾多，若有時間在店裡慢慢逛，不經意地發現異國美食是令人驚喜的體驗。Daily Meal報導，美食節目共同主持人、美食文章撰稿人帕姆（Garrett Palm）推薦好市多必買的11項國際商品，從湯圓到冰棒還有泡麵，包含多項華人 喜愛的亞洲零食，讓人彷彿一秒飛出海外。

1. 思念牌柿柿如意黑芝麻湯圓（Synear Persimmon Shape Rice Ball with Black Sesame）

由中國生產的湯圓，一包有30顆柿子造型的湯圓，口味有芝麻和花生，外型可愛又好吃，最高售價是12.99元，帕姆說他的冰箱常備一包，隨時當下午茶食用。

2. 科克蘭高達起司（Kirkland Signature Gouda Cheese）

帕姆說，這個從荷蘭進口的起司是他家的常備起司，有非常滑順的口感和味道，在他們家的起司排行榜中名列前茅，一磅售價只要6.49元，超級物超所值。

3. Helados Mexico冰棒綜合口味（Helados Mexico Ice Cream Bars Variety）

這款冰棒一盒有30根，售價16.99元，口味有椰子、芒果和草莓，每種口味都加了牛奶，吃起來非常細膩滑順。

4. 科克蘭聖馬爾扎諾整顆去皮番茄（Kirkland Signature San Marzano Whole Peeled Tomatoes）

這個番茄商品來自義大利，獲DOP認證，是歐盟最高等級的產區認證，三罐裝只要13.99元，帕姆說他常被這款番茄來煮湯或製作醬料。

5. 三養火辣雞肉風味泡麵奶油培根義大利麵風味（Samyang Buldak Ramen Carbonara, Spicy Chicken）

這款泡麵一箱六份，售價12.69元。韓式泡麵中加入莫薩里拉起司和牛奶，讓醬料更濃郁滑順，也平衡了辣椒的辣味，雖然名稱中有「卡波納拉」，但火辣雞的味道更重，因此吃起來口味還是偏韓式。

6. Nutty & Fruity 酥脆顆粒開心果奶油抹醬（Nutty & Fruity Crunchy Pistachio Cream）

多虧杜拜巧克力熱潮，好市多才開始販售這個來自土耳其的開心果奶油抹醬，但這不是由百分之百開心果研磨製成的開心果醬（pistachio butter），有加了卡達伊夫（kadayif）增添酥脆口感及奶粉增加滑順口感；一罐21盎司，最高售價13.89元。

7. Naturasol 焦糖羊奶醬（Naturasol Cajeta de Leche）

來罐墨西哥的焦糖羊奶醬，雖然外觀看起來像焦糖醬但不一樣，Naturasol 焦糖羊奶醬添加加了糖的羊奶，味道更濃郁。一罐焦糖羊奶醬1.9磅，最高售價11.49元。

8. Ourhome韓式青葉辛奇（Ourhome Green Leaf Kimchi）

來自韓國，選用大白菜的外層葉子，使其口感更溫和甘甜，可以直接吃，也可以搭配其他菜餚；售價最高10.59元。

9. 明治蘑菇力巧克力餅乾（Meiji Chocorooms, Chocolatey Cap with a Crispy Cracker）

明治的巧克力品質很高，讓這款酥脆的巧克力餅乾深受大人小孩的歡迎；一盒內含24包，售價13.49元。

10. 金華蛋黃酥（Kam Wah Moon Cakes Egg Yolk Pies）

從馬來西亞進口，這是中秋節期間的特色食品，是好市多的季節性商品，一盒8顆，最高售價18.79元。

11. Irvins鹹蛋鮭魚皮（Irvins Salted Egg Salmon Skin）

鹹蛋黃在亞洲很常見，用來替食物增添風味，這款餅乾是新加坡零食界的傳奇，商品則是從泰國進口，一袋售價最高達16.89元。