10部Q2最期待騰訊劇 白鹿「莫離」高熱度、劉詩詩懸疑劇受矚

騰訊第二季待播劇名單引發關注。圖為「莫離」。(取材自豆瓣)

隨著2026年第一季多部劇集播出後累積熱度，騰訊第二季待播劇名單也引發關注。根據「搜狐」報導，從目前曝光作品來看，題材涵蓋懸疑探案、古裝權謀、奇幻仙俠與都市情感，卡司陣容同樣具話題性，包括白鹿 、丞磊、景甜 、張新成、許凱、鍾漢良、朱珠、張婧儀、陳哲遠等人皆有新作待播，成為劇迷討論焦點。

在懸疑題材方面，由丁勇岱、許凱主演的「方圓八百米」備受期待。該劇以1990年代末的小鎮礦區為背景，從一具無名女屍打破原有平靜開始，逐步揭露違禁藥品販售網絡。劇情最大張力在於警察陳紅兵追查案件的同時，線索卻一步步逼近親生兒子，使整體故事不只停留在刑偵層面，更延伸出父子對立與親情考驗。許凱此次被認為挑戰過往少見的灰色角色，也成為關注重點。

同樣主打懸疑的還有景甜、張新成主演的「待我醒來時」。該劇改編自丁墨小說，講述女刑警尤明許深入川西追查連環殺人案，意外與失憶的犯罪心理學教授殷逢相遇。殷逢失憶後心智如少年，與尤明許從陌生搭檔逐漸建立默契，卻在查案過程中發現，殷逢哥哥可能與尤明許母親當年的命案有關，使愛情與真相交錯推進。

古裝劇方面，由白鹿、丞磊主演的「莫離」討論度不低。劇情講述葉府長女葉璃嫁入沒落的定王府，與雙腿殘疾的定王墨修堯成親。表面看似平靜婚姻，實際上葉璃暗中策畫復仇，一步步追查並清算當年加害離山的人，而同樣背負過去的墨修堯也對她產生懷疑，兩人從互相試探到共同推進局勢，形成權謀與情感並行的發展。

另一部古裝劇「夢花廷」則由陳哲遠、張婧儀主演，並因與「斛珠夫人」世界觀有關而引發關注。故事圍繞象南國公主緹蘭展開，她在宮變後覺醒預知能力，並與青年將軍湯乾自陰錯陽差訂下婚約。然而，大徵國二皇子仲旭因緹蘭容貌酷似亡妻，執意將她納入自身命運安排，使整段關係呈現多方糾葛。

由孟子義、何與主演的「百花殺」同樣具備古裝權謀與感情線。劇情描述外表病弱、實則深藏布局的東宮太子蕭華雍，與奉旨進京聯姻的昭寧郡主沈汐和相遇，兩人在聯手懲奸除惡的過程中逐步建立信任，並共同守護天下秩序。該劇原著融合重生與宅鬥元素，改編方式也成為觀察重點。

騰訊第二季待播劇名單引發關注。圖為「古樂風華錄」。(取材自豆瓣)

奇幻題材方面，由李一桐、陳鑫海主演的「古樂風華錄」結合國風古樂與仙俠設定。故事講述普通樂師越央央與失憶樂靈少熠相識，一人為保護門派、一人為尋回記憶而結下約定，兩人在共同面對試煉的過程中萌生情感，卻也因誤會出現裂痕，最終再度攜手重啟神譜「風華錄」。

都市題材部分，鍾漢良、朱珠主演的「蜜語紀」聚焦婚姻與職場重生。劇情描述許蜜語在結婚十周年時看清婚姻中的委曲求全，決定離婚歸零，並從飯店客房保潔重新開始，與新任總經理紀封攜手面對經營與職場挑戰。至於郭京飛、任素汐主演的「迷牆」，則從一對夫妻意外獲得鉅額財富出發，延伸討論婚戀、養老與職場等現實議題。

此外，由張嘉益、劉浩存主演的「主角」以秦腔名伶憶秦娥為核心，講述她從放羊娃一路歷經劇團波折，最終成長為舞台主角的故事；而劉詩詩 、胡先煦主演的「醉夢」則從啤酒廠舊案切入，圍繞一名女性死亡之謎與多起命案展開，懸疑氛圍濃厚。