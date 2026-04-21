我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed主席提名人華許聽證 談降息和獨立性多所閃躲

加州華男房租突漲三倍 政府補貼千萬仍難解壓

湖南男高中開始賣豬肉養6弟妹 最大心願：拜託爸媽別再生了

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫攀直播賣豬肉。(取材自極目新聞)
孫攀直播賣豬肉。(取材自極目新聞)

近日，湖南邵陽21歲小夥‌孫攀‌靠賣豬肉養育家中六個弟弟妹妹的事，受到廣泛關注。孫攀21日表示，二妹在幫他賣豬肉，四個弟弟妹妹還在讀書，一歲的七弟患有‌唐氏綜合症需長期照護，他身上的壓力巨大。他最大的希望是，爸媽不要再生了。

極目新聞報導，每天凌晨2點，孫攀和爸爸就要前往屠宰場殺豬、分肉。4點，孫攀回家幫著二妹洗漱。7點之前，兄妹倆人要趕到縣城出攤賣肉。到了中午，攤位上的豬肉基本賣完。午後稍作喘息，又要網路直播賣豬肉，然後打包發貨。

從2023年高中畢業開始，孫攀就這樣日覆一日。很多買肉的老顧客都誇孫攀懂事能幹，年紀輕輕就已經出來掙錢，養育弟弟妹妹。每每聽到這樣的誇獎，孫攀心裡五味雜陳，他說自己也想像同齡夥伴們那樣去讀大學，或是去打工為自己拚一個未來，而不是拚命掙錢只為養育六個弟弟妹妹，支撐起這個家。

孫攀21日表示，家裡有兩個肉鋪，他和二妹守一個，爸媽守一個，線下加線上一天可以賣掉三頭豬，維持一家的開支。

▲ 影片來源：海報新聞＠YouTube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

孫攀的二妹三歲時從樓上摔下，左側頭骨被摔碎，右手落下了終身殘疾，孫攀擔心二妹在外被人欺負，他便將二妹留在身邊一起守攤賣豬肉。「三弟、四妹、五弟和六妹都還在讀書，七弟一出生便患有唐氏綜合症，由我外婆照顧，我外公是半邊癱，他們和我們一塊住。」家中經濟壓力太大，孫攀當初並不同意爸媽再要第七個孩子，但當他去年得知媽媽懷孕第七胎的消息時，已為時已晚，「當時我快氣死了」。

為何爸媽要這麼多孩子？孫攀也不知道具體原因，他猜測爸爸可能是擔心人少會被人欺負。

孫攀的父親表示，他出生於1978年，妻子是1982年出生，儘管已年近50歲，他仍希望能再多要個孩子。他覺得，孩子多了，將來出人頭地的可能性就更大一些，「孫攀不想讓我們再要生了。」

「同學喜得貴子，我剛好喜得七弟。」孫攀說，有時候他也感到肩上擔子很重，很崩潰，但作為長子，他必須跟父母一起分擔家庭壓力。眼下，他的任務就是勸爸媽不要再多生，將弟弟妹妹們養大成人。

世報陪您半世紀

上一則

超強奶爸左手娃右手接界外球 大聯盟讚：年度最佳球迷接殺

延伸閱讀

母逝父失聯 長春小姊弟被遺留託管班2年 網友很揪心

母逝父失聯 長春小姊弟被遺留託管班2年 網友很揪心
40歲湖南單親媽「扛樓」養家 月入過萬 能背150斤水泥

40歲湖南單親媽「扛樓」養家 月入過萬 能背150斤水泥
「就是要當老闆」安徽小伙80萬開麵館10天倒 2年後又開

「就是要當老闆」安徽小伙80萬開麵館10天倒 2年後又開
14歲女兒拍拖沒？劉德華嚇到、連說5個「沒有」

14歲女兒拍拖沒？劉德華嚇到、連說5個「沒有」

熱門新聞

4星座晚年不愁良人相伴、心境安穩，福氣自然隨之而來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

2026-04-20 00:25
4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

2026-04-15 21:25
屬狗者進入未來半年後，其前期努力開始顯現成果，在職場中獲得更多信任與發展機會。生意方面亦因誠信經營吸引客源與合作資源，使業務量逐步增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mikhail Nilov）

4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升

2026-04-19 00:25
即便樹木就長在家門外，所有權也不一定屬於屋主，在美國未經許可修剪樹木會被罰款，因此做任何動作前最好先了解當地規定或提交申請。修剪樹木示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Zack Masters）

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

2026-04-13 22:30
3個生肖在經歷前期波動與壓力後，近期迎來關鍵轉機，無論在事業或財務表現上皆出現明顯改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau ）

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

2026-04-16 22:25
3星座抗壓性很強大。示意圖。（圖／123RF）

吃苦當吃補 3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

2026-04-12 22:25

超人氣

更多 >
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜
張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可