湖南男高中開始賣豬肉養6弟妹 最大心願：拜託爸媽別再生了

孫攀直播賣豬肉。(取材自極目新聞)

近日，湖南邵陽21歲小夥‌孫攀‌靠賣豬肉養育家中六個弟弟妹妹的事，受到廣泛關注。孫攀21日表示，二妹在幫他賣豬肉，四個弟弟妹妹還在讀書，一歲的七弟患有‌唐氏綜合症需長期照護，他身上的壓力巨大。他最大的希望是，爸媽不要再生了。

極目新聞報導，每天凌晨2點，孫攀和爸爸就要前往屠宰場殺豬、分肉。4點，孫攀回家幫著二妹洗漱。7點之前，兄妹倆人要趕到縣城出攤賣肉。到了中午，攤位上的豬肉基本賣完。午後稍作喘息，又要網路直播賣豬肉，然後打包發貨。

從2023年高中畢業開始，孫攀就這樣日覆一日。很多買肉的老顧客都誇孫攀懂事能幹，年紀輕輕就已經出來掙錢，養育弟弟妹妹。每每聽到這樣的誇獎，孫攀心裡五味雜陳，他說自己也想像同齡夥伴們那樣去讀大學，或是去打工為自己拚一個未來，而不是拚命掙錢只為養育六個弟弟妹妹，支撐起這個家。

孫攀21日表示，家裡有兩個肉鋪，他和二妹守一個，爸媽守一個，線下加線上一天可以賣掉三頭豬，維持一家的開支。

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孫攀的二妹三歲時從樓上摔下，左側頭骨被摔碎，右手落下了終身殘疾，孫攀擔心二妹在外被人欺負，他便將二妹留在身邊一起守攤賣豬肉。「三弟、四妹、五弟和六妹都還在讀書，七弟一出生便患有唐氏綜合症，由我外婆照顧，我外公是半邊癱，他們和我們一塊住。」家中經濟壓力太大，孫攀當初並不同意爸媽再要第七個孩子，但當他去年得知媽媽懷孕第七胎的消息時，已為時已晚，「當時我快氣死了」。

為何爸媽要這麼多孩子？孫攀也不知道具體原因，他猜測爸爸可能是擔心人少會被人欺負。

孫攀的父親表示，他出生於1978年，妻子是1982年出生，儘管已年近50歲，他仍希望能再多要個孩子。他覺得，孩子多了，將來出人頭地的可能性就更大一些，「孫攀不想讓我們再要生了。」

「同學喜得貴子，我剛好喜得七弟。」孫攀說，有時候他也感到肩上擔子很重，很崩潰，但作為長子，他必須跟父母一起分擔家庭壓力。眼下，他的任務就是勸爸媽不要再多生，將弟弟妹妹們養大成人。