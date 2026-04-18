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首季熱播劇TOP6出爐 張凌赫「逐玉」霸榜、這部黑馬劇逗趣卻有深度

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第一季熱播劇TOP6出爐。左為「逐玉」、右為「月鱗綺紀」。（取材自豆瓣）
第一季熱播劇TOP6出爐。左為「逐玉」、右為「月鱗綺紀」。（取材自豆瓣）

隨著2026年首季劇集陸續播畢，陸劇市場出現多部高討論度作品。根據「搜狐」平台數據與網友評價整理，近期熱播劇TOP6名單曝光，包括「逐玉」、「唐宮奇案」、「成何體統」、「月鱗綺紀」、「冰湖重生」與「驕陽似我」。整體題材涵蓋古裝愛情、懸疑探案與現代甜寵，多元類型帶動追劇熱潮，其中以張凌赫、田曦薇主演的「逐玉」表現最為突出。

在眾多作品中，「逐玉」被視為本季最具代表性的爆款。該劇改編自小說「侯夫人與殺豬刀」，講述屠戶女樊長玉意外與落難侯爺謝征結為夫妻，從最初的利益結合逐步發展為真感情。劇中不僅呈現兩人從市井生活到戰場並肩作戰的過程，還加入身分隱瞞與情感拉扯，使角色關係層層推進。張凌赫詮釋隱忍深情的侯爺形象，田曦薇則以直率性格展現「護夫」反差，兩人互動被認為是吸引觀眾持續追看的關鍵。

懸疑題材方面，「唐宮奇案」同樣受到關注。該劇由白鹿與王星越主演，圍繞宮廷背景下的連環案件展開，透過抽絲剝繭的推理過程，帶出人物關係與權力鬥爭。劇情節奏緊湊，並結合中式詭譎氛圍，使觀眾在案件推進中持續投入。

在題材創新上，「成何體統」則以「雙重穿書」設定成為黑馬。劇情描述現代女性意外穿越成書中反派角色，卻與同樣穿越的皇帝角色相遇，兩人為求生存展開互動，從彼此試探到逐漸建立情感。前期以輕鬆搞笑為主，後期轉向權謀與情感發展，形成明顯反差。

第一季熱播劇TOP6出爐。圖為「成何體統」。（取材自豆瓣）
第一季熱播劇TOP6出爐。圖為「成何體統」。（取材自豆瓣）

另一方面，「月鱗綺紀」主打東方奇幻風格，故事圍繞洛安城連環妖怪案件展開，結合雙女主設定與探案元素，視覺與劇情並重。「冰湖重生」則聚焦亂世背景下的情感與復仇，講述女主在家國動盪中踏上復仇之路，過程中逐步揭開真相，情感與歷史交織，帶動觀眾情緒共鳴。

此外，「驕陽似我」作為現代題材代表，透過都市愛情線描繪人物關係，強調輕鬆與甜寵氛圍，在古裝劇競爭激烈的環境中仍成功吸引觀眾。

整體而言，2026年首季劇集呈現「多題材並行」的市場趨勢，從高話題古裝到創新設定與現代愛情皆具競爭力。在觀眾選擇多元的情況下，劇情節奏與角色塑造仍是影響口碑的關鍵因素，而「逐玉」等作品能否延續熱度，也將成為後續觀察焦點。

張凌赫

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