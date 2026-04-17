台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻

由三立電視、緯來電視網與華視共同製作的台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝。(記者許君達╱攝影)

由三立電視、緯來電視網與華視共同製作的台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場 拍攝，設宴10桌並邀請三對新人與其親友一同在世界的十字路口品嚐台灣特色佳餚。

節目主持陣容包含藍正龍、隋棠 、浩子、陳隨意、美食YouTuber千千，以及台灣辦桌大師阿燦師 (Master A-Can林明燦)，並由謝怡芬Janet主持現場流程。菜單的設計不僅出自廚師的經驗，更聽取佳偶的許願清單製成，準備如花好月圓、紅蟳米糕、竹笙山藥湯與車輪餅共11道料理，端上一桌台味十足的饗宴，表演團體寶島曼波也為活動設計一段充滿歡樂氛圍的演出。

節目製作人崔長華表示，這一季除台灣外已去澳洲雪梨、日本熊本舉辦，皆受到廣大歡迎，但本次在美國紐約的辦桌挑戰可說是「大魔王」關卡。節目組在一年半前便開始籌備申請，但中間由於場地的規範限制，全程僅能使用五顆電池發電，導致用電成為最大的考驗。

崔長華也透露，此次辦桌的食材從醬料、海鮮或肉類皆取用紐約在地食材，且由曾為泰皇料理過的阿燦師操刀因地制宜的私房菜，不過在出發之前團隊對紐約的豬肉曾有些擔憂，為去除腥味，製作組事前實驗許多方法，最終成功獲得好結果。「辦桌在台灣是一個非常獨特、傳統的美食文化，最大的特色就是把朋友招來自己家門口一起吃飯，有些人是不認識的，坐下就開始聊天，它有一種人情味，希望能透過辦桌和台灣味感染大家。」

台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝，節目主持陣容包含藍正龍、隋棠、浩子、陳隨意、美食YouTuber千千，以及台灣辦桌大師阿燦師 (Master A-Can林明燦)，並由謝怡芬Janet主持現場流程。圖為隋棠準備上菜。(記者馬璿╱攝影)

台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝，節目主持陣容包含藍正龍、隋棠、浩子、陳隨意、美食YouTuber千千。圖為浩子主持。(記者馬璿╱攝影)

台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝，並由精通雙語的謝怡芬Janet擔任活動的主持人之一。(記者馬璿╱攝影)

本次辦桌菜色由曾為泰皇料理的知名廚師林明燦阿燦師準備，製作如花好月圓、紅蟳米糕、竹笙山藥湯、富貴紅燒蝦、撒嬌喜全雞共11道料理。(記者馬璿╱攝影)

台灣商會前會長林慶甫在節目組來訊時便與其密切接洽，他表示，在街頭巷尾舉辦的辦桌是台灣人的共同記憶，但很少有機會能在時報廣場吃到此種形式的料理，「很多台灣很想要在世界的十字路口看到、吃到我們的文化，期待了10多年終於等到」。

本次辦桌也是為三對新人舉行婚宴，蕭又維(Yu-Wei Heath-Hsiao)與丈夫蕭逸凡(Vance Heath-Hsiao)於2025年3月與9月分別在皇后區與永和登記結婚，但兩人並無特別籌辦大型婚宴，認為能與雙方家人相聚已經別具意義。不過蕭逸凡也表示，直到活動中仍然對於在時報廣場的婚宴一事感到不可置信，也對菜色感到相當滿意。

已結婚10年的二寶夫妻魏欣儀(Wei)與徐蔚德(Dannie Hsu)表示，當初很想籌辦辦桌的婚禮，卻因為場地而無法促成，但在時報廣場能有如此體驗，讓魏欣儀大呼「比夢想成真還要夢幻。」她也特別感謝製作團隊的用心，才能圓滿夫妻倆曾經的遺憾。

而在2020年結婚的祁苡瑄和丈夫肯特(Evan Kanter)也因疫情無法舉辦婚宴，讓他們對彌補遺憾的辦桌活動讚譽有加，祁苡瑄表示，「當時我沒有機會穿上婚紗，所以團隊幫我準備的這一切，真的是很獨特的經驗。」

已結婚10年的二寶夫妻魏欣儀(Wei，圖左)與徐蔚德(Dannie Hsu，圖右)表示，當初很想籌辦辦桌的婚禮，卻因為場地而無法促成，但在時報廣場能有如此體驗，「比夢想成真還要夢幻」。(記者馬璿╱攝影)

蕭又維(Yu-Wei Heath-Hsiao，圖左)與丈夫蕭逸凡(Vance Heath-Hsiao，圖右)於2022年交往、2025年結婚，雖未舉辦大型婚宴，但兩人認為能與雙方親友相聚已經別具意義。(記者馬璿／攝影)

在2020年結婚的祁苡瑄(圖左)和丈夫肯特(Evan Kanter，圖右)因疫情無法舉辦婚宴，讓他們對彌補遺憾的辦桌活動讚譽有加。(記者馬璿╱攝影)

本次辦桌亦是為三對新人舉行婚宴，不僅準備多個台灣婚禮常見的菜色，更透過小遊戲、伴手禮與喜糖等元素，增添更多台灣味。(記者許君達╱攝影)

在活動的尾聲，紐約表演團體寶島曼波也帶來一段充滿歡樂氛圍的演出。(記者馬璿／攝影)

由三立電視、緯來電視網與華視共同製作的台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝，設宴10桌並邀請三對新人與其親友一同在世界的十字路口品嚐台灣特色佳餚。(記者馬璿╱攝影)

台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝，節目主持陣容包含藍正龍、隋棠、浩子、陳隨意、美食YouTuber千千。圖為陳隨意在後廚料理。(記者馬璿╱攝影)

台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝，節目主持陣容包含藍正龍、隋棠、浩子、陳隨意、美食YouTuber千千。(記者許君達╱攝影)

台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝，節目主持陣容包含藍正龍、隋棠、浩子、陳隨意、美食YouTuber千千。圖為千千準備上菜。(記者馬璿╱攝影)

除了台灣味十足的料理、伴手禮外，活動也設計多樣婚禮遊戲，讓親友共襄盛舉。(記者馬璿╱攝影)