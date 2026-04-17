兩階段策略達成財富自由 華裔夫妻40歲前提早退休環遊世界

多倫多的沈克麗（Kristy Shen）與梁偉豪（Bryce Leung）用兩階段策略在三年時間達成財富自由提早退休、環遊世界。圖為英國坎特伯雷觀光遊船。示意圖，非新聞事件圖。(歐新社)

加拿大多倫多的沈克麗（Kristy Shen）與梁偉豪（Bryce Leung）2012年時決定追求財務自由，他們做的第一件事是調整投資策略，靠著累積資產和重整投資組合以產生穩定收入的兩階段策略，在三年後達成目標，辭去工作環遊世界。梁偉豪說，他現在將更多資金配置到能產生股息和利息的資產，股市下跌也無須賣出，因為利息收入已足夠生活。

「商業內幕」（Business Insider）報導，華裔 夫妻沈克麗和梁偉豪過去多年來一直為買房存錢，把現金放在銀行帳戶，以用於支付頭期款和交屋費用，但隨著當地房價持續上漲，他們開始考慮別的選擇，並透過部落客如Mr. Money Mustache和J.L. Collins了解到「財富自由、提早退休 」（financial independence, retire early, FIRE）社群。

一開始，部分FIRE的理念看似不切實際，包括透過基礎指數投資就能在三十幾歲時退休，沈克麗說她根本不相信。

然而，在研究4%理論和計算自己的財務數字後，沈克麗和梁偉豪得出1百萬加幣（約73萬美元）的投資組合可以支撐他們簡樸的生活模式。他們的FIRE數字是用年度支出約4萬加幣（約2萬9194美元）乘以25得出，這是FIRE社群裡基於4%理論常見的經驗法則。

沈克麗和梁偉豪將原本為買房準備的約50萬加幣（約36萬4927美元）轉投入指數型基金並持續加碼投資，到2015年時他們達成目標，辭去工程師的工作環遊世界，在年紀30出頭時退休；商業內幕透過檢視他們投資組合的螢幕截圖確認他們的淨資產達七位數。

這對夫妻從此依靠投資組合的收益維生，他們出的兩本暢銷書「像個百萬富翁般退休」（Quit Like a Millionaire）和「像百萬富翁一樣育兒（無需成為百萬富翁）」（Parent Like a Millionaire (Without Being One)）也為他們帶來部分收入，但他們說他們沒有依靠那份收入過活。

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達成財務自由需要兩階段策略，第一是將大部分的收入存下及投資積極累積資產，第二是在提早退休後重整投資組合以產生穩定收入，沈克麗和梁偉豪稱之為「兩階段財富自由投資策略」。

沈克麗和梁偉豪在第一階段著重於累積資產，他們使用了多種儲蓄策略，包括削減住房、交通和飲食三大主要支出和避免「生活通膨」（lifestyle creep），也就是隨著收入提高，為了提升生活品質將支出也提高，藉此讓儲蓄和投資的比例達到收入的七成，他們表示兩人的合計收入起初是約6.5萬加幣（約4萬7440美元），最多時可達16萬加幣左右（約11萬6776美元）。

梁偉豪說，他們在此階段可以接受較為積極的投資組合，因為資金要用於長期增值，通常會採較高比例的股票配置，可以到75%、80%甚至90%，因為你現在不需要那些錢，目的是透過未來的報酬達成財富自由的目標。

沈克麗和梁偉豪也投資低成本指數型基金，涵蓋美國、加拿大和國際股市，並充分運用有稅務優惠的帳戶。

梁偉豪說，只要有機會取得免費資金或稅務優惠，就要好好利用，例如401(k)、 羅斯個人退休計畫（Roth IRA）、健康儲蓄帳戶（HSA）及529儲蓄計畫（529 plan），交給政府的錢越少，留給自己的就越多。

當沈克麗和梁偉豪達到財務自由且辭去工作時，他們的策略改成「收入策略」；在此階段，他們的目標不再是長期成長，而是著重於從投資組合產生足夠的收入支應生活開銷。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

當沈克麗和梁偉豪達到財務自由且辭去工作時，他們的策略改成「收入策略」；在此階段，他們的目標不再是長期成長，而是著重於從投資組合產生足夠的收入支應生活開銷，在股市下跌時無須出售資產。

梁偉豪說，與其依賴資本利得和只看投資組合總價值，更重要的是投資組合每年能產生多少股息、利息及其他收入，因為當你每年需要這筆資金維生時，不能依賴股市劇烈波動。

這一點在退休初期尤為重要，因為該階段往往是剛退休者最脆弱的時候，若在剛退休時就立刻在股市下跌時出售資產，恐對投資組合造成長期傷害。為了降低此風險，梁偉豪和沈克麗盡量以投資組合的收益如股息和利息來支付生活開銷，而不是賣出資產，如此當他們最需要現金流的時候，受到市場低迷的影響就比較小，而實現這目標的方法有好幾種，包括降低生活開銷、增加投資組合中固定收益資產的比例，以及增加高收益資產。

在建立投資組合時期，可以採用高比例的股票配置，但退休後需要穩定性和收入，代表將部分資金從波動性較大的股市中移出，轉投在那些旨在產生收入並在市場波動中表現更佳的資產。梁偉豪說，在這種情況下，你會將資金從波動較大的股票轉向較穩定的資產如債券、特別股和不動產投資信託（REITs）等工具，這些資產的主要功能是提供收益，而非追求高成長，然後就能靠這些收入過活。

梁偉豪說，這個策略在今年市場動盪時特別有效，他說他現在正將更多資金配置到能產生股息與利息的資產，因此即使股市下跌，他們也可以等待，不必賣出任何資產，因為利息收入已足以維持生活。