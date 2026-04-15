我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民歌50北美巡演一理由錯愕停擺 全面取消

因廁所收費華人出國一路憋尿 邊境停車貴

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會。...
4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）

在人生發展過程中，個性與處事態度往往影響運勢走向。根據《新浪看點》指出，有4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會，包括巨蟹座、雙魚座、天秤座與射手座。這類型族群多半以同理心與正向態度面對生活，在長期互動中建立信任基礎，使運勢呈現穩定提升的趨勢。

巨蟹座

巨蟹座屬於情感導向型性格，天生重視關係與情感連結。過去在人際互動中，往往以體貼與關懷為核心，長期累積深厚情誼與支持系統。在生活與工作領域中，其善良特質使其更容易獲得他人信任與協助，當面臨困難時，常有朋友或同事主動提供幫助。其優勢在於同理心與穩定關係經營，使整體運勢呈現由人際帶動機會的發展模式。

雙魚座

雙魚座具備高度感受力與同情心，過去多以包容與付出為主要互動方式。其性格傾向為他人著想，並願意在關鍵時刻提供支持。進一步觀察，其善良特質使其在人際與合作關係中建立良好口碑，進而吸引長期合作與資源機會。在面對壓力時，其柔軟但不退縮的態度，也有助於維持穩定發展，使運勢逐步累積並轉化為實際成果。

天秤座

天秤座以平衡與公正見長，在人際關係中強調公平與理性。過去多扮演協調者角色，透過溝通與理解化解衝突，累積良好信任基礎。其善良與原則並存，使其在社交圈中具備高接受度，容易聚集志同道合的資源與人脈。在發展過程中，這類人際網絡常成為關鍵助力，使其在面對挑戰時能獲得支持，整體運勢呈現穩定向上。

射手座

射手座具備樂觀與行動力特質，過去在人生歷程中多以開放心態探索機會。其善良與正向態度，使其在人際互動中容易建立廣泛連結。在運勢發展上，其優勢在於能主動把握機會並創造可能性，同時吸引不同領域的資源與協助。其樂觀性格也有助於面對不確定性，進一步放大機會出現的機率，使整體發展呈現持續擴張的趨勢。

星座運勢

上一則

養老院老人往往先從這個部位開始衰弱 5個檢測可警覺

延伸閱讀

穩定冷靜「不做衝動決策」 12星座情緒管理能力他最突出

穩定冷靜「不做衝動決策」 12星座情緒管理能力他最突出
4星座夏季職場運勢看漲 金牛獲上級肯定、他助團隊提升績效

4星座夏季職場運勢看漲 金牛獲上級肯定、他助團隊提升績效
年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」
3星座「笑裡藏刀」難防範 外柔內剛手段高明成自保關鍵

3星座「笑裡藏刀」難防範 外柔內剛手段高明成自保關鍵

熱門新聞

4生肖下半生運勢看漲。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

2026-04-09 22:25
即便樹木就長在家門外，所有權也不一定屬於屋主，在美國未經許可修剪樹木會被罰款，因此做任何動作前最好先了解當地規定或提交申請。修剪樹木示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Zack Masters）

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

2026-04-13 22:30
今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

2026-04-12 00:25
3星座抗壓性很強大。示意圖。（圖／123RF）

吃苦當吃補 3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

2026-04-12 22:25
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

2026-04-13 00:25
十部劇被觀眾評為「一看就停不下來」。左為「逐玉」、右為「驕陽似我」。（取材自豆瓣）

10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜

2026-04-09 21:25

超人氣

更多 >
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰