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養老院老人往往先從這個部位開始衰弱 5個檢測可警覺

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醫生表示，口腔功能衰退是身體虛弱的前兆，及早改善口腔健康是長壽關鍵。示意圖，非新...
醫生表示，口腔功能衰退是身體虛弱的前兆，及早改善口腔健康是長壽關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

很多人以為維持身體健康就是要多運動，事實上，口腔健康也會影響身體功能。根據日本媒體「The GOLD」的報導，醫療社團法人ASCALPIA總院長永田浩司表示，口腔功能衰退往往是身體虛弱的前兆，及早改善口腔健康是長壽關鍵。

六十歲以上高齡族群除了牙齒缺損影響咀嚼之外，吞嚥功能也會逐漸衰退。永田院長指出，咀嚼與吞嚥功能衰退稱為「口腔衰弱」（Oral Frailty）。症狀包括進食時容易嗆到、掉飯粒、用餐時間變長、覺得吃硬物很麻煩以及發音不清等。

口腔衰弱是處於健康與功能障礙之間的過渡階段，及時處理可以恢復功能，若放任不管，將導致營養不良及全身性功能衰退。

自我檢測項目如下：

一、難以咀嚼堅硬食物

二、喝茶或湯時容易嗆到

三、口乾舌燥

四、說話時發音不清

五、牙齒少於20顆

只要符合其中兩項，即屬於口腔衰弱。

永田院長進一步表示，當口腔衰弱進一步惡化，很可能罹患「口腔機能低下症」。

下方七項是臨床檢測項目，符合三項以上即確診：

一、口腔衛生狀態不良：舌苔過厚，增加口臭及吸入性肺炎的風險。

二、口乾：唾液分泌減少會導致吞嚥困難及齲齒、牙周病及吸入性肺炎的風險增加。

三、咬合力下降：牙齒少於20顆導致咬合力不足，容易營養不良。

四、舌唇運動功能減退：舌頭與嘴唇的靈活性降低。

五、舌壓不足：舌頭將食物推送到咽部的能力減弱，吃飯容易掉飯粒，甚至引發吸入性肺炎。

六、咀嚼功能下降：無法充分磨碎食物。

七、吞嚥功能下降：引發嗆咳、進食困難及窒息風險。

研究數據顯示，口腔衰弱患者罹患肌少症（肌肉量減少和身體功能下降）的風險是正常人的2.1倍，需要長期照護的風險是正常人的2.4倍，死亡風險是正常人的2.1倍。

事實上，有些住在養老院的老人進食時間過長，還沒吃完飯就精疲力竭，導致營養不良。永田院長建議透過發音練習（重複發出Ta-Ka-Ra-Pa等聲音），配合舌部運動（上下左右活動舌頭）預防衰老，及早發現徵兆以避免陷入長期照護的困境。

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